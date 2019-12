Ministrul Sănătății, reacție-fulger după situația șocantă de la Spitalul Floreasca: 'Este inadmisibil. Beuran va fi audiat luni dimineață'

O pacientă a fost arsă pe masa de operații la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce un chirurg ar fi greșit substanțele de dezinfecție, iar la contactul cu electrocauterul, pielea femeii a luat foc, spune Emanuel Ungureanu. Ministrul Sănătății anunță că a trimis inspectori în control și a descris situația ca fiind una „inadmisibilă”, având în vedere că a aflat de caz după cinci zile. Totodată, el a anunțat că Beuran va fi audiat luni dimineață.

„Este inadmisibil. M-am ocupat să declanșez ancheta, nu neapărat să alertez mass-media. Este foarte important ce s-a întâmplat cu adevărat și, în același timp, să respectăm drama familiei. Mi-e greu să fac publice date din această anchetă. Pot să vă asigur că toate elementele vor fi analizate. (...) Chirurgul Beuran a fost contactat de secretarul de stat, era indisponibil în acest weekend și va fi audiat luni dimineață. (...) Intervenția a avut loc luni dimineață și noi am aflat vineri seară și am declanșat imediat procedurile de anchetă”, a spus Victor Costache la Realitatea Plus, adăugând că administrația spitalului nu și-a făcut datoria și ar fi trebuit să anunțe ministerul imediat despre incident.