Ministrul Sănătății recomandă abstinența pentru a stopa răspândirea variolei maimuței: 'Calea de transmitere sexuală este una dintre cele importante'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, își nuanțează declarațiile recente despre protecția în cazul variolei maimuței și spune că a recomandat utilizarea prezervativului sau abstinența în cazul relațiilor întâmplătoare: „e vară, sunt multe evenimente, recomandarea rămâne în vigoare”.

Vezi și: Breaking: Încă un caz de variola maimuței a fost diagnosticat în România - E vorba de un contact primului infectat

Referitor la variola maimuței în România, Rafila a spus că nu trebuie să ne îngrijorăm în mod deosebit.

„Aș vrea să fac și eu o clarificare, pentru că eu am dat un interviu câtorva colegi apropo de acest subiect legat de variola maimuței. Am recomandat utilizarea prezervativului sau chiar abstinența în situația raporturilor sau a relațiilor cu persoane întâmplătoare, persoanele cunoscute. Nu se referă la o viață fără riscuri, deci cine își asumă astfel de riscuri ... Am dat o astfel de recomandare, evident, fiind vorba de o boală care se transmite printr-un contact apropiat, prelungit, prin intermediul secrețiilor. Calea de transmitere sexuală este una dintre cele importante la această boală și evitarea relațiilor cu persoane cunoscute în mod evident este o măsură de protecție individuală pe care putem să o luăm cu toții cei care suntem la risc sau persoane care sunt la risc pentru așa ceva”, a declarat Rafila, informează Mediafax.

Vezi și: Numărul cazurilor Covid-19 crește din nou în România: anunț făcut de ministrul Sănătății - VIDEO

Legat de anchetele epidemiologice ale cazurilor deja confirmate în România, ministrul afirmă că pe măsură ce numărul de cazuri se va înmulți, vom intra „într-un soi de rutină și în cazul acestei boli”, la fel cum a fost în cazul COVID. „Repet, este vară, sezon estival, sunt multe evenimente în toată țara în Europa și recomandarea aceasta de precauție în alegerea partenerilor cred că trebuie să rămână în vigoare”, a spus Rafila.

Vezi și: Bărbații cu variola maimuței trebuie priviți 'fără discriminare şi fără stigmatizare': oficial din Ministerul Sănătății .