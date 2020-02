Ministrul Sănătății, replică acidă, după acuzațiile lui Victor Ponta: I s-a aprins beculețul roșu!

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a pledat miercuri pentru un pact în sănătate, astfel încât acest domeniu să nu mai fie introdus în lupta politică. El susține că unul dintre cei care au introdus acest domeniu în bătălia politică a fost liderul Pro România, Victor Ponta, cel despre care spune că ”i s-a aprins beculețul”, odată ce a auzit de o reformă în sănătate.

Citește și: ZVON delicat în PSD - Mircea Drăghici este doar vârful iceberg-ului în noul PSD?



"Ar trebui să avem un pact pentru sănătate, să nu introducem sănătatea în domeniul luptei politice. Un exemplu tipic este domnul Ponta. Domnul Ponta a introdus chiar el spitalele private în programele naţionale de sănătate. Această normă legislativă a fost emisă de Guvernul Ponta, în timp ce ministru al Sănătăţii era domnul Bănicioiu. Din păcate, suntem într-un an electoral, urmează alegerile, iar la domnul Ponta a funcţionat un reflex pavlovian. S-a aprins beculeţul roşu, a început o reformă a sănătăţii, domnia sa a asociat acest bec roşu cu posibilitatea de a deveni prim-ministru, şi-a adus aminte acum zece ani când a fost o reformă în sănătate şi, manipulând opinia publică, a ajuns prim-ministru şi atunci are exact aceeaşi strategie, nici nu are rost să comentăm", a declarat Costache la România TV.



El a arătat ce ar trebui să conţină acest pact în domeniul sănătăţii.



"Ar trebui ca sănătatea să transceadă certurilor şi disputelor politice şi majoritatea partidelor politice să ajungă un acord în care în centru să fie pacientul român şi să avansăm cu toţii şi să modernizăm sistemul sanitar, să creăm un cadru legislativ care să permită modernizarea sistemului sanitar. Cu cât restricţionăm cadrul legislativ, cu atât rămânem în aceeaşi situaţie în care suntem şi astăzi", a spus Victor Costache.



Ministrul a precizat că nu a fost prezent la şedinţa de Guvern în care a fost adoptată OUG privind accesul pacienţilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privaţi, deoarece a fost într-o deplasare în Franţa.



"Sunt şi ministru al Sănătăţii, dar şi medic", a punctat Costache.