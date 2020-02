ZVON delicat în PSD - Mircea Drăghici este doar vârful iceberg-ului în noul PSD?

Fostul trezorier al PSD, deputatul Mircea Drăghici, a anunțat, marți pe Facebook, că va demisiona din partid, ca va ramane independent si ca pentru el activitatea politica „e un subiect inchis”. Draghici si-a prezentat demisia ca fiind un sacrificiu de dragul partidului. Umbla insa zvonuri ca Draghici a si fost „ajutat' de propriii sai colegi din PSD sa ia decizia „radicală” si ca nu este deloc exclus sa mai apara cazuri similare in partid in perioada urmatoare.

In anuntul demisiei din PSD, Mircea Draghici si-a numit gestul ca fiind o „decizie radicala” si a explicat cum a ajuns la ea: a ajuns la concluzia ca „PSD se afla in reconstructie” si a vrut sa 'intareasca parcursul pe care actuala conducere si-l doreste'. Cu alte cuvinte, prezenta lui Draghici in PSD slabea noua orientare a partidului.

Ce anume din prezenta lui Draghici in PSD putea sa strice directia partidului?

Doua „pietre de moara” are Drăghici: este trimis in judecata de DNA si a fost apropiat de fostul lider PSD Liviu Dragnea.

In mesajul de adio scris la demisia din PSD, Draghici a invocat si starea sa de sanatate.

Au inceput sa circule mai multe zvonuri dupa demisia lui Draghici: unul din ele este ca fostul trezorier PSD a fost 'ajutat' de colegii sai din conducerea partidului sa recurca la acest gest. Mai umbla vorba in PSD ca la Congres se vor impune niste criterii draconice de integritate pentru candidatii PSD la locale si parlamentare si ca „penalii” nu vor mai putea sa aspire la functii inalte. In PSD a facut valuri si afirmatia noului sef de campanie la locale, Mihai Tudose, ca pe listele PSD nu o sa fie niciun condamnat.

In acest context, nu este exclus ca in perioada urmatoare gestul lui Draghici sa-i „inspire” si pe alti social-democrati cu probleme in justitie la gesturi radicale.