Ministrul Sănătăţii se întâlneşte astăzi cu reprezentanţii Sanitas, care au anunţat declanşarea protestelor

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se va întâlni, marţi, cu reprezentanţii Sanitas, care au anunţat începerea conflictului de muncă şi chiar declanşarea grevei generale. Pintea spunea că declanşarea grevei ar fi o ipocrizie din partea sindicatelor, că acţiunile de protest anunţate nu se justifică, în condiţiile în care veniturile medicilor au crescut de la 1 martie şi că va discuta cu liderii sindicali pentru "clarificarea" situaţiei.

Liderii Sanitas au anunţat, luni, că încep procedurile de declanşare a conflictului colectiv de muncă şi că primele acţiuni de protest vor fi în 20, 22, 27 şi 29 martie, când vor fi pichetate sediile ministerelor Sănătăţii, Muncii şi Finanţelor.

Reprezentanţii confederaţiei sindicale au anunţat că în jurul datei de 25 aprilie va fi organizat un miting la care sunt aşteptaţi cel puţin 20.000 de oameni, iar după acest miting va urma greva generală, anunță News.ro.

Sindicaliştii cer acordarea creşterilor salariale de la 1 martie 2018 pentru tot personalul din sănătate şi asistenţă socială, renunţarea la plafonarea sporurilor la nivelul de 30% pe ordonator principal de credite, adoptarea Regulamentului de sporuri fără Anexa 10, negocierea şi încheierea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de activitate ”Sănătate” şi ”Asistenţă socială” şi recuperarea pierderilor de venituri cauzate de aplicarea noilor reglementări salariale de la 1 ianuarie 2018, respectiv de transferul contribuţiilor sociale în totalitate în sarcina angajatului.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, într-o conferinţă de presă, că ar fi "o ipocrizie" din partea Sanitas declanşarea grevei, în condiţiile în care veniturile nete ale cadrelor medicale vor creşte şi că ea va continua discuţiile cu sindicatele.

"Am avut discuţii cu reprezentanţii Sanitas şi vom continua discuţiile. Chiar mâine (marţi, n.r.) avem o întâlnire. Am avut discuţii şi cu ministrul Finanţelor pe acest subiect şi totuşi trebuie să înţelegem că statul român poate oferi astăzi un nivel de 30 la sută al sporurilor la nivel de ordonator principal de credite. Dar să nu uităm că se pot acorda sporuri şi din veniturile proprii ale spitalelor. Ştiu că sunt nemulţumiri legate de acordarea sporurilor, dar acel procent de 30 la sută trebuie respectat. Veniturile nete nu scad. Ne raportăm la luna ianuarie, la luna februarie anului 2018. Veniturile nete cresc. Atât putem, 30 la sută. Aşa spune legea", a declarat ministrul Sorina Pintea.

Ea a spus că pot fi acordate sporuri şi din venturile proprii ale spitalelor şi că depinde doar de manageri, de modul în care aceştia ştiu să gestioneze.

"Noi am făcut calcule, şi dânşii au făcut calcule, ieri am avut discuţii, vom avea şi mâine discuţii. Nu am înţeles de ce s-a stabilit un calendar al pichetărilor pentru că nu am discutat efectiv pe fiecare categorie în parte. Este adevărat că noi am spus că avem grijă de medici pentru că avem nevoie de medici pentru un act medical de calitate. Avem nevoie de tot personalul medical. Dar de la bun început s-a stabilit aplicarea 2022 pentru medici şi asistenţi medicali, iar pentru restul progresiv. O să mai avem discuţii şi mâine cu cei de la Sanitas, pentru că lucrurile trebuiesc clarificate. Aceste salarii nu sunt mici. Atâta vreme cât nu există scăderi de venituri, nu cred că sunt motive pentru grevă generală. Ar fi o ipocrizie din partea celor de la Sanitas să declanşeze greva. Dar eu cred că putem discuta şi putem găsi soluţii pentru toate problemele. Mie îmi pare rău că au ajuns la aceste discuţii înainte de întâlnirea noastră de mâine, pentru că noi mâine mai aveam programată o discuţie", a mai afirmat ministrul Sănătăţii.