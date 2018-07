Ministrul Sănătăţii spune că ambulanţele aflate pe litoral sunt insuficiente şi vrea detaşarea unor echipaje din ţară

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că numărul de ambulanţe aflate în prezent pe litoral este insuficient şi intenţionează detaşarea unor echipaje din ţară, începând de săptămâna viitoare, precizând că timpii de intervenţie sunt lungi.

Sorina Pintea a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că o altă problemă identificată este legată de ambulanţe.

“Legat de ambulanţe, pentru că şi asta este o problemă, Serviciul Judeţean de Ambulanţă este în subordinea Ministerului Sănătăţii, dar achiziţia de ambulanţe este făcută de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, de către domnul ministru secretar de stat Arafat. Din informaţiile pe care le am, şi sunt destul de proaspete pentru că ieri am avut o discuţie cu dânsul, la două tipuri există contestaţii în instanţă. Am început licitaţiile înainte să se modifice legea achiziţiilor şi atunci procedura aceasta de contestare văd că ne ţine destul de mult pe loc. Până atunci au fost detaşate echipaje SMURD suplimentare, dar se pare că nu este suficient din ce am constatat aici, va trebui să detaşăm şi echipaje de ambulanţă”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a precizat că a avut o discuţie cu Raed Arafat legată de acest lucru, iar şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă i-a spus că echipajele SMURD detaşate pe litoral ar fi suficiente.

“Tot cu domnul ministru Arafat am avut o discuţie, dânsul mi-a spus că, din estimările dânsului, ar ajunge echipajele SMURD, dar nu sunt suficiente. Am să-l informez şi eu. Din ceea ce am constatat, există timpi de intevenţie mai lungi la ambulanţe”, a afirmat Sorina Pintea.

Ea a mai spus că a discutat cu servicii de ambulanţă din ţară şi că există judeţe care şi-au manifestat disponibilitatea de a detaşa echipaje pe litoral. Sorina Pintea a precizat că îşi doreşte ca de săptămâna viitoare să existe aceste echipaje detaşate în judeţul Constanţa.