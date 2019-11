Ministrul Sportului face o promisiune majoră: când va fi gata infrastructura pentru Euro 2020

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a afirmat vineri, la Craiova, că infrastructura pentru organizarea EURO 2020 va fi gata în perioada mai-iunie a anului viitur, lucrările fiind în acest moment uşor întârziate.

Citește și: Surpriză de PROPORȚII pentru Dăncilă - Câți alegători noi a câștigat după conferința maraton de marți? Anunțul lui Pieleanu



"Am fost prezent pe şantierele, care din păcate sunt uşor întârziate, care vor asigura infrastructura necesară pentru EURO 2020. Suntem parte componentă a celor 12 oraşe care vor găzdui acest eveniment şi nu ne permitem niciun fel de sincopă în organizarea acestui eveniment, suntem în ochii şi în atenţia întregului continent, dacă nu a întregii lumi. Lucrările au fost uşor întârziate, dar ne străduim să fim gata cu ele în mai-iunie pentru a fi pregătiţi pentru EURO 2020", a spus Stroe, într-o conferinţă de presă la sediul PNL Dolj.



Acesta a mai afirmat că în cele două săptămâni de când a preluat acest portofoliu a avut întâlniri şi cu zona asociativă de tineret şi cu federaţiile sportive în vederea pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.



"Primele două săptămâni la MTS au fost extrem de pline. Schimbarea de guvern sau de miniştri nu aşteaptă perioade de tranziţie, sunt activităţi cu caracter continuu, am redefinit anumite reguli, am refăcut un plan scut pentru perioada următoare. Activitatea este extrem de intensă, vin direct de la Consiliul Uniunii Europene pentru Educaţie, cultură, tineret şi sport, unde printre altele am pus bazele unei relaţii foarte bune şi avansate între România şi Franţa, am avut o întâlnire cu ministrul francez de origine române al tineretului şi sportului şi multe alte chestiuni concrete", a mai afirmat Stroe.



Ministrul Ionuţ Stroe a mai precizat că în acest moment la nivelul ministerului se lucrează la planul de activităţi pe 2020 şi la bugetul instituţiei pentru anul viitor.