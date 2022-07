Ministrul turc de Externe pune la punct Irakul după acuzațiile aduse: 'Nu țintim civili, cu doar organizația teroristă PKK' - FOTO-VIDEO

Nu a avut loc niciun atac al forțelor armate turce împotriva civililor din Dohuk, în Irak, a declarat joi ministrul turc de externe Mevlüt Çavușoğlu.

"Turcia nu țintește niciodată civili, ci doar organizația teroristă PKK (n. r.: Partidul Muncitorilor din Kurdistan)", a declarat Çavușoğlu la TRT Haber, după afirmațiile autorităților irakiene care au dat vina pe Turcia pentru un atac în această țară.

Çavușoğlu a reiterat condoleanțele pentru cei care și-au pierdut viața în Irak și a precizat spus: "Au existat, de asemenea, rapoarte care acuzau și defăimau Turcia în legătură cu acest atac. Am negat clar acest lucru în declarația noastră, sau mai bine zis, întreaga lume știe că Turcia nu a efectuat niciodată un atac împotriva civililor. Ne continuăm lupta împotriva terorismului în conformitate cu dreptul internațional."

Oficialul turc a precizat că au fost purtate discuții între instituțiile turcești imediat ce au fost auzite știrile. El a precizat că, potrivit informațiilor primite, nu a avut loc niciun atac împotriva civililor.

„Ca și în Siria, țintele noastre în Irak până acum au fost întotdeauna organizațiile teroriste”, a declarat Çavușoğlu.

El a reamintit că Turcia s-a oferit să coopereze cu oficialii irakieni după atac.

Turcia este pregătită să ia toate măsurile necesare pentru a determina cine a comis atacul care a ucis opt civili și a rănit alți 23 în provincia irakiană Duhok, a anunțat miercuri Ministerul de Externe într-un comunicat, făcând apel la autoritățile kurde irakiene să nu se lase influențate de „propaganda grupării teroriste PKK”.

Într-o declarație, ministerul a subliniat că Turcia este împotriva tuturor tipurilor de atacuri care vizează civili și a transmis condoleanțe rudelor celor decedați.

"Turcia este împotriva tuturor tipurilor de atacuri care vizează civilii. Turcia își desfășoară lupta împotriva terorismului în conformitate cu dreptul internațional, cu cea mai mare sensibilitate față de protecția civililor, a infrastructurii civile, a bunurilor istorice și culturale și a mediului. Se consideră că astfel de atacuri care vizează civili nevinovați și care sunt evaluate ca fiind organizate de organizația teroristă, vizează poziția justă și hotărâtă a țării noastre în lupta împotriva terorismului."

#Iraq #Turkey 31 Iraqi tourists were killed and wounded as a result of the Turkish army’s artillery attack on a tourist resort in #Batifa area located in #Dohuk province of Iraq. https://t.co/IIUsAnWQBL

6 killed and 26 injured in Turkey's attack on northern Iraq

Shafaq News reported that a number of tourists were killed and injured following the Turkish artillery attack on Batifa area in Iraqi Kurdistan

Iraqi PMF have called for the storming of the Turkish Embassy in Baghdad???? pic.twitter.com/BinD72KtYY