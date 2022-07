Irakul este pe cale să atace Turcia, după ultima intervenție în forță a Ankarei: 'Ne rezevăm dreptul deplin de a răspunde' - FOTO-VIDEO

Grupuri și personalități politice din Irak au condamnat ferm Turcia pentru bombardamentul mortal de miercuri după-amiază din provincia Dohuk, soldat cu numeroase victime civile.

Diferiți politicieni irakieni, printre care președintele Barham Salih, premierul irakian Mustafa al-Kadhimi și președintele Parlamentului Al-Halbousi, au condamnat bombardamentul mortal al Turciei care a lovit miercuri după-amiază o stațiune turistică din districtul Zakho din Duhok, transmite agenția MEHR News.

Potrivit presei locale irakiene, Kadhimi a condamnat ferm bombardamentul, acuzând Turcia și calificându-l drept o "încălcare flagrantă a suveranității irakiene și a vieții și securității cetățenilor irakieni", adăugând că Bagdadul își rezervă "dreptul deplin" de a răspunde la astfel de atacuri și acuzând în continuare Ankara că nu a acordat atenție cererilor continue ale Irakului de a înceta să mai încalce suveranitatea țării.

Președintele Barham Salih a condamnat, de asemenea, cu fermitate atacul, afirmând că "bombardamentul turcesc de la Duhok este condamnat și denunțat și reprezintă o încălcare a suveranității țării și o amenințare la adresa securității naționale irakiene" și a calificat drept "inacceptabilă" repetarea loviturilor de artilerie ale Ankarei.

Toate victimele bombardamentului mortal erau turiști din centrul și sudul Irakului și făceau parte dintr-un grup de turiști format din 200 de persoane, a declarat presa locală kurdă, citându-l pe primarul din Zakho, Muhsin Bashir.

Politicienii șiiți, inclusiv președintele Asa'ib Ahl al-Haq, Qais Hadi Sayed Hasan al-Khazali, șeful Mișcării Naționale Wisdom Ammar al-Hakim, precum și Hadi al-Ameri și Muqtada al-Sadr au condamnat ferm bombardamentul turcesc, considerându-l un act criminal pentru care Ankara trebuie să plătească un preț.

Consilierul lui Muqtada al-Sadr a declarat: „Ceea ce a făcut Turcia este o declarație de război împotriva Irakului. Civilii sunt loviți cu obuze de artilerie, apa este aproape complet tăiată și se fac intervenții militare pe scară largă.”

Între timp, irakienii au organizat proteste în diferite părți ale țării, inclusiv în Bagdad și în orașul sfânt Najaf, și au ars steagurile Turciei în semn de protest.

Politicienii irakieni și kurzi au condamnat pe larg operațiunile militare turcești din țara lor ca fiind o încălcare a suveranității irakiene și au cerut Ankarei să își retragă trupele din țară, în timp ce armata turcă continuă să atace teritoriul irakian. Turcii susțin că luptă împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan, organizație considerată teroristă.

Presa kurdă a relatat miercuri că mai mulți civili au fost uciși și răniți în timpul unui atac al artileriei turcești în nordul Irakului.

Potrivit informațiilor, atacurile turcești au fost efectuate în Batifa, situată în provincia Dohuk din regiunea irakiană Kurdistan.

Presa kurdă a precizat că bombardamentele turcești au vizat mai multe locații turistice din districtul Zakho din Duhok, ucigând peste o duzină de turiști și rănind alți câțiva.

Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 23 au fost rănite, a declarat Chiya Amin, șeful direcției de turism din Zakho, cu privire la ultimul bilanț, care include și copii, a relatat presa kurdă.

Surse kurde, care au publicat o înregistrare video, au relatat că în atac, o rachetă a lovit o stațiune din nordul Irakului și că mai multe persoane au fost rănite.

Sursele de presă au confirmat, de asemenea, că mai mulți turiști arabi se numără printre cei uciși și răniți în atacul de artilerie.

Câteva momente mai târziu, surse media au raportat că mai multe femei și copii au fost răniți și transportați la spital în urma atacului.

6 killed and 26 injured in Turkey's attack on northern Iraq

Shafaq News reported that a number of tourists were killed and injured following the Turkish artillery attack on Batifa area in Iraqi Kurdistan

Iraqi PMF have called for the storming of the Turkish Embassy in Baghdad???? pic.twitter.com/BinD72KtYY