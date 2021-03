Ministrul Turismului din Grecia vine la București: explică condițiile pentru vacanțele din vară

Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va susţine vineri o conferinţă de presă la Bucureşti, pe tema sezonului turistic şi a condiţiilor de călătorie în Grecia.

Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat în România, dezvoltat în Germania - 'Rămânem în cărţi, dacă Guvernul se va mişca măcar în al 12-lea ceas'



Oficialul grec se află în vizită în România la invitaţia omologului său, Claudiu Năsui.



Grecia a decis să deschidă oficial sezonul turistic pe data de 14 mai, iar turiştii fie vor face dovada vaccinării sau a anticorpilor, fie vor prezenta un test negativ şi vor purta mască în toate spaţiile publice, se arată într-un comunicat de presă al Organizaţiei Naţionale de Turism a Greciei remis AGERPRES în urmă cu o săptămână.



Sloganul central al noii campanii promoţionale pentru turismul grecesc este "All You want is Greece" ("Tot ce vrei este Grecia").