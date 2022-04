MipTV a prezentat principalele tendinţe globale din industria de televiziune pentru 2022

MipTV 2022 (Marché International des Programmes de Télévision) a prezentat luni principalele tendinţe globale din industria de televiziune pentru 2022 în cadrul unei conferinţe în prima zi de desfăşurare a evenimentului. Legăturile de familie continuă să domine producţiile de televiziune, ca şi problemele în asumarea responsabilităţilor, subiectele asociate siguranţei naţionale sau serialele de epocă, informează Agerpres.

MipTV este eveniment organizat anual în oraşul francez Cannes. Acest târg internaţional, creat în 1953, reuneşte în fiecare an în luna aprilie numeroşi profesionişti din industria de televiziune şi de divertisment. Evenimentul este, în principal, o piaţă pentru coproducţie, cumpărare, vânzare, finanţare şi distribuţie de conţinuturi de entertainment, oferind profesioniştilor din industria TV, filmului, digitală şi audiovizuală, precum şi celor din ramurile de producţie şi distribuţie, posibilitatea de a participa la o conferinţă şi la un forum pentru a descoperi tendinţele din anii următori şi pentru a tranzacţiona drepturile comerciale ale unor astfel de producţii la nivel global.

Legăturile de familie continuă să domine producţiile de televiziune, indiferent de genurile abordate, a declarat Avril Blondelot, director de conţinuturi la Glance TV, care a coprezidat, luni la Cannes, conferinţa "One TV Year in the World: Cracking Audience Trends", relatează revista americană Variety.

În privinţa conţinuturilor bazate pe un scenariu, telespectatorii vor continua să nu se poziţioneze niciodată împotriva familiilor, aşa cum au dovedit deja unele dintre cele mai populare producţii TV din 2021 şi 2022, precum serialul irlandez "Kin" (lansat de RTE One), cel sud-african "House of Zwide" (E.TV) şi cel american "The Cleaning Lady" (Fox), au dezvăluit organizatorii MipTV la această conferinţă coprezidată de Frederic Vaulpre, vicepreşedintele de la Glance TV, şi de Beatrice Rossmanith, directoarea departamentului de client service de la Tape Consultancy.

O altă tendinţă notabilă îi vizează pe taţii care întâmpină dificultăţi în asumarea responsabilităţilor ce le revin, a precizat Avril Blondelot. Această tendinţă este evidenţiată în serialul "Le Bonheur", cea mai populară lansare din 2022 în regiunile francofone ale Canadei, şi de producţia britanică "The Thief, His Wife and the Canoe", produsă de postul ITV.

În cea din urmă producţie TV, inspirată din povestea reală a condamnatului John Darwin, actorul Eddie Marsan interpretează un bărbat care dispare brusc, îşi înscenează propria moarte pentru banii din poliţa de asigurare şi minte pe toată lumea cu excepţia soţiei sale, interpretată de Monica Dolan.

"Vorbim foarte mult despre femei puternice, dar există şi o altă faţă a poveştii: bărbaţii care nu mai sunt la fel de puternici ca altădată. Dificultăţile întâlnite de taţi, care se chinuiesc cu rolul lor tradiţional de cap de familie, sunt interesante", a adăugat Avril Blondelot.

O altă tendinţă: femeilor poliţiste le revine sarcina de a reacţiona atunci când lucrurile devin dificile, aşa cum se întâmplă în serialul francez "HPI" - cea mai bună lansare pentru un serial bazat pe un scenariu produs de TF1 după 2010 -, în producţia italiană "Lolita Lobosco" şi în serialul "Kolleginnen", lansat de ZDF şi devenit lider de audienţă în Germania.

Serialele de epocă ale căror intrigi sunt plasate în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea sunt la rândul lor foarte populare, aşa cum a dovedit-o "1883", un prequel al serialului "Yellowstone", produs de Paramount Network şi devenit cel mai de succes serial nou lansat pe cablu după anul 2016.

"Este o veste minunată, pentru că în ultimii ani am vorbit mereu doar despre platformele de streaming. Avem tendinţa să uităm că posturile TV prin cablu pot în continuare să creeze titluri foarte populare", a notat Avril Blondelot.

Subiectele asociate siguranţei naţionale continuă să reprezinte un pariu sigur în Marea Britanie - unde două producţii BBC One, "Vigil" şi "Trigger Point", au captat atenţia publicului -, precum şi pe plan global, după ce "Enemy" (CCTV8) a devenit lider de audienţă în China, iar "The Shadow Team" (TRT1) se bucură de mare succes în Turcia.

În timp ce cuvântul-cheie pentru conţinuturile TV bazate pe un scenariu este "familia", divertismentul care nu are la bază un scenariu se orientează cu precădere spre show-uri produse în studiouri special amenajate, emisiuni cu surprize şi emisiuni-concurs, cele din urmă rezonând în special cu publicul tânăr.

Telespectatorii apreciază platourile de filmare cu decoruri elaborate, precum cele din "Next Level Chef" (Fox), o emisiune care reprezintă cea mai bună nouă lansare din Statele Unite, distribuită de Propagate International şi găzduită de celebrul maestru bucătar Gordon Ramsey.

În această emisiune, participanţii concurează în trei bucătării, echipate cu instrumente diferite şi amenajate una deasupra celeilalte, imitând ideea din thrillerul Netflix "The Platform", ai cărui protagonişti sunt hrăniţi cu ajutorul unei platforme. Umplută cu alimente şi ingrediente la etajul superior, platforma din această emisiune culinară coboară succesiv spre etajele inferioare ale platoului de filmare transformat într-un turn.

Deşi formatul "The Masked Singer" continuă să fie dominant, ajungând pe pieţe noi şi devenind lider de audienţă în Canada (postul TVA) şi în Suedia (postul TV4), alte două formate au început să se remarce: "Game of Talents" şi "I Can See Your Voice", care ocupă locul al patrulea, respectiv al cincilea în Topul 5 al celor mai bune lansări globale ale unor formate noi.

"Vorbim despre 'The Masked Singer' de mai bine de trei ani şi show-ul continuă să se lanseze şi să aibă succes în noi teritorii. Acest lucru nu se va opri", a precizat Avril Blondelot, remarcând popularitatea pe care această emisiune o are în rândul tinerilor adulţi şi în anul 2022.

De asemenea, televiziunea beneficiază de o moştenire culturală care îi permite "să exploateze propriile hituri", a adăugat Avril Blondelot, aşa cum au dovedit emisiunea "Râzi cu Roast", difuzată în România, şi emisiunea daneză cu două episoade "Livet er fedt - 20 ar efter", în care staruri de reality-show se reunesc pentru a lupta împotriva obezităţii la 20 de ani după show-ul care i-a făcut celebri, consemnează Variety.

"Nu este chiar o reuniune a actorilor din serialul 'Friends', dar este vorba despre show-uri care au funcţionat foarte bine pentru posturile locale. Posturile TV pot să parieze pe relaţiile de lungă durată pe care le au cu telespectatorii lor, întrucât acest aspect reprezintă un avantaj real", a adăugat Avril Blondelot.