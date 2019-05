Mircea Badea a luat foc după declarațiile lui Florian Coldea de la SIIJ: 'Nu există cooperare, există lege. Ei au comis abuz în serviciu'

Mircea Badea a comentat joi seară, la Antena3, declarația făcută de Florian Coldea după audierea de la Parchetul General, în dosarul privind aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

„Într-un stat de drept se aplică legile. Nu există cooperare, există lege. Legea spune clar cine cu cine, care cu care și în ce fel. Asta cu cooperăm în sensul în care decidem noi că așa trebuie să facem și să spunem că am cooperat. Nu există cooperare, există lege. Nu am cooperat, am aplicat legea. Doar că nu există lege care să implice SRI în acțiuni de extrădare și de aducere în țară a unui fugar. Cooperarea nu poate să substituie legea (...) Ei au comis abuz în serviciu”, susține Mircea Badea.

Elena Udrea lămurește situația referitoare la Oana Zamfir și Adrian Ursu: 'Niciodată n-am cerut să fie dat un jurnalist afară'

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii a precizat, joi, după audiere, că a observat că această cooperare care există între serviciile de informaţii şi instituţiile de aplicare a legii deranjează foarte multe persoane.

"Am fost audiat în calitate de martor la Secţia pentru magistraţi. După cum ştiţi, nu pot să fac comentarii cu privire la conţinutul discuţiilor. Pot să vă informez că Serviciul Român de Informaţii a fost implicat în această operaţiune de identificare, localizare şi aducere în ţară a domnului Nicolae Popa, a fost considerată o operaţiune de succes, reflectă cooperarea bună între serviciile de informaţii şi instituţiile de aplicare a legii, cooperare care am constatat, în timp, că deranjează foarte mult pe foarte multe persoane şi, din acest punct de vedere, am văzut că toată lumea face eforturi disperate ca, practic, această cooperare să afecteze într-un fel sau altul capacităţile României de apelicare a legii, respectiv să vulnerabilizeze România, ca ţară de frontieră a NATO şi UE", a declarat Florian Coldea.

Fostul prim-adjunct al SRI a mai spus, referitor la Laura Codruţa Kovesi, că în nicio împrejurare nu a luat la cunoştinţă de vreo activitate care să fie infracţiune.

"În ceea ce o priveşte pe Laura Codruţa Kovesi, personal, în nicio împrejurare nu am luat la cunoştinţă de vreo activitate care să fie infracţiune, nici la nivelul instituţiei nu am obţinut niciun fel de informaţii cu privire la posibile infracţiuni sau posibile date în acest sens. Sper din tot sufletul că ar fi important să discutăm şi consider că era important să discutăm despre toţi cei care nu s-au implicat în aducerea lui Popa în ţara noastră, toţi cei care, după mai bine de 10 ani, nu au contribuit decisiv, aşa cum a făcut-o Serviciul Român de Informaţii, pentru a contribui, prin posibilităţile pe care le are, la efectuarea unui act de justiţie pentru cele peste 155.000 de persoane care au fost păgubite cu mai mult de 300 de milioane de RON", a completat Coldea.