Mircea Badea, răspuns la scrisoarea deschisă pe care i-o adresează Nicu Alifantis: Puteți schimba canalul!

Artistul Nicu Alifantis i-a trimis o scrisoare deschisă lui Mircea Badea pentru a-i cere să nu mai atace artiștii, în această perioadă de pandemie. În replică, Badea susține că-l iubește pe Nicu Alifantis și nu s-a gândit că face parte din aceeași breaslă cu ”orice alt produs popcorn”. Mircea Badea îi cere lui Alifantis să schimbe canalul, dacă îi consideră abordările greșite.

Citește și: Nicu Alifantis, scrisoare deschisă către Mircea Badea: Sunt profund REVOLTAT! Este absolut DEZGUSTĂTOR!

”Nu mi-a dat prin cap niciodata ca Nicu Alifantis, pe care il iubesc, face parte din aceeasi breasla cu Chirila sau cu Ristei sau cu orice alt produs popcorn. Domnul Alifantis imi spune ca am gresit si ca se incadrezeaza in aceeasi breasla cu artistii care au nickuri in loc de nume.

Inteleg ca am jignit artistii romani si ca trebuie sa imi cer scuze. Daca mi-o cere domnul Nicu Alifantis, e in regula: va cer scuze.

Mai inteleg ca sunt un ratat. E foarte posibil. Nici macar nu am pornirea de a incerca sa caut contra argumente.

Sunt si dezgustator. De asemenea posibil, dar puteti aplica aceeasi reteta pe care mi-o recomandati: schimbati canalul. E si foarte tarzie emisiunea mea. Ora respectiva ar putea fi folosita pentru creatie muzicala nu pentru nervi si resentimente.

Cu privire la ocolirea dumneavoastra, domnule Alifantis, lucrurile sunt rezolvate deja: "social distancing" e lege.

Cu stima si cu sincere urari de succes. Dumneavoastra si breslei din care va revendicati.”, scrie Mircea Badea.