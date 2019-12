Mircea Beuran, noi declarații despre pacienta care a luat FOC, pe masa de operații: 'Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundem'

Mircea Beuran a spus că semnătura lui apare pe protocolul de operație chiar dacă a intrat în sală după ce trecuse incidentul în care pacienta a ars, deoarece el a încheiat intervenția chirurgicală. Nu a dorit mușamalizarea cazului, iar astfel de situații nu sunt singulare în chirurgie, spune medicul.

Mircea Beuran a explicat de ce semnătura lui apare pe protocolul de operație, chiar dacă nu a fost în sală atunci când a luat foc pacienta.

„Am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul, iar pacienta fusese mutată într-o ală sală. Echipa am găsit-o speriată, șocată de evenimentul respectiv, am continuat operația și am finalizat-o. Este firesc că în clipa în care am intrat într-un bloc operator, am făcut o intervenție, e reintervenție. Prin fișa postului, șeful de secție, calitate pe care o am, trebuie s-o facă. În condițiile acestea, am parafat protocolul operator. Au existat încă doi chirurgi. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă”, a spus acesta la Digi24.

Imediat după intervenție, medicul a luat legătura cu managerul spitalului, cu directorul medical, cu coordonatorul blocului operator și cu familia.

„Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundem lucrul acesta”, a mai spus medicul.

Beuran a reiterat faptul că atunci când a fost informat de echipa sa că pacienta a luat foc era în mașină, se deplasa spre spital.

„Mi s-a spus că bolnava a fost scoasă din sala respectivă, mutată în altă sală operatorie și continau, pentru că ei nu finalizaseră prima intervenție. Ei continuau să facă hemostaza, oprirea unui vas de sânge care inunda spațiul intraperitoneal”, mai explică medicul.

Întrebat care ar putea fi explicația pentru incidentul petrecut în sala de operații, Beuran a precizat că la răspuns trebuie să răspundă echipa tehnică după ce face o evaluare a aparatelor folosite.

”(Echipa tehnică, n.r.) Să verifice anumite lucruri, pentru că nu este un caz singular. Se cunosc și în literatura de specialitate evenimente care se produc la folosirea acestor echipamente de electrochirurgie. (...) Eu personal, în afară de un singur eveniment, nu am avut (în trecut, n.r.). La echipa mea (s-a intâmplat, n.r.) era un altfel de arsură, nu e arsură prin foc”, a spus medicul.

Incidentul menționat s-a petrecut în urmă cu mulți ani și a fost raportat la acel moment.

Mircea Beuran mai spune că aparatul folosit zilele trecute este unul foarte nou, de cel mult o lună.

„Eu am acționat și am terminat operația. Procedura a fost începută. Chirurgul care a început operația nu are arsura în zona lui de lucru. Chirurgul și-a făcut treaba. Celălalte segmente de lucru trebuie investigate și vom vedea”, a mai explicat medicul.

Beuran a mai subliniat că nimeni nu l-a sunat pentru a i se lua declarații.

