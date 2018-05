Mircea Diaconu, despre moartea lui Lucian Pintilie: Pierdem o posibilă călăuză a naţiunii noastre

Europarlamentarul Mircea Diaconu regretă moartea lui Lucian Pintilie şi afirmă că, prin plecarea în eternitate a marelui regizor, societatea românească a pierdut o călăuză.

"Am avut acelaşi sentiment, de durere, ca atunci când s-a prăpădit Liviu Ciulei. Au fost nişte titani, pur şi simplu nişte titani. Şi noi - românii, societatea - nu i-am întrebat nimic, în ultimii 20-30 de ani de confuzii. Ei erau nişte posibile călăuze reale ale naţiunii noastre. Şi, din păcate, au plecat fără să ne dea nişte răspunsuri majore. Au fost nişte repere", a declarat Diaconu miercuri seară pentru AGERPRES.El spune că oamenii de cultură, precum Ciulei şi Pintilie, au rostul de a înţelege societatea în care trăiesc. "S-o oglindească, deci s-o înţeleagă, s-o ştie. O formă de călăuzire este cultura. Asta nu-nţelege nimeni. Pare că economiştii trebuie să ne călăuzească. Nu e adevărat. Ăia trebuie să numere. Asta e părerea mea", a adăugat europarlamentarul.Diaconu consideră că Pintilie a constituit unul dintre momentele geniale ale Teatrului Bulandra."Ei (n.r. - Lucian Pintilie şi Liviu Ciulei) au însemnat oricum, atunci, momentul genial al Teatrului Bulandra. Vorbesc de anii '66-'67, până prin '72 şi nu mai mult, pentru că după aceea s-a intrat în tunelul cultural şi de zi cu zi. Iar în vremurile acelea ei au fost mentorii celui mai grozav fenomen teatral pe are îl ştiu de 50-60 de ani, de când mă ocup cu lucrul ăsta. Şi noi i-am întrebat prea puţin. Se scriu cărţi despre tot felul de lucruri, persoane sau personaje, iar despre ei prea puţin. Nu i-am întrebat destul. De-asta sufăr", a spus el.Actorul a rememorat momentele de debut în carieră, când regretatul Lucian Pintilie l-a distribuit în "Revizorul" de Gogol."Despre care iarăşi vorbim foarte puţin. Ca spectacol. Şi nu vorbim în facultate. Nu se mai ştie de nişte lucruri care s-au întâmplat acum 40-45 de ani... Şi au fost senzaţionale... Şi mi-a dat la 21 de ani şi jumătate unul din cele mai grele roluri acolo, în 'Revizorul'. Şi a avut încredere în mine. Şi m-a crescut, pur şi simplu. Au fost momente în care mi-a dat sendvişurile lui să le mănânc. La filmare, pentru că eu n-aveam. O minune de om a fost", a mai spus Mircea Diaconu. Regizorul Lucian Pintilie, în vârstă de 84 de ani, a murit miercuri, la ora 21,00, la Spitalul Elias din Capitală . El se internase duminică, în stare foarte gravă, în contextul acutizării unor afecţiuni cronice.