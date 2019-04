Mircea Drăghici revine cu precizări despre dosarul pe care i l-a deschis DNA: 'Am atacat deja ordonanța'

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, anunţă că a atacat la procurorul ierarhic superior de la DNA ordonanţa prin care s-a dipus începerea urmăririi penale in personam împotriva sa. După vizita făcută marţi la DNA, Drăghici se arată revoltat de faptul că procurorii intervin în felul în care un partid îşi gesionează finanţele.

"Am atacat deja ordonanța din 1 aprilie 2019 prin care mi-a fost atribuită calitatea de suspect, sub aspectul lipsei de temeinicie și legalitate. În zilele următoare, probabil, procurorul-șef de secție din cadrul DNA va soluționa plângerea și va constata că, întâi de toate, DNA nu are competență în efectuarea urmăririi penale. Atunci când e vorba de un partid politic, primul lucru pe care ar trebui să îl facă organul de urmărire penală este să citească statutul partidului și legea finanțării partidelor politice", scrie Mircea Drăghici pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Îţi poate salva viaţa: Cum şi unde să-ţi măsori tensiunea arterială

Mircea Drăghici este acuzat că și-ar fi însușit banii de subvenţii pentru partid prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, precizează DNA într-un comunicat de presă.

DNA mai arată că acest contract avea "un caracter simulat" pentru a-i permite lui Drăghici să folosească banii din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parțială în proporție de peste 2/3 a unui imobil.

Drăghici îndeplinește funcția de trezorier al PSD, calitate în care are atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și sumelor de bani provenite din fonduri publice sau private.

DNA spune că, în exercitarea funcției de trezorier, în cursul lunii februarie 2018, Drăghici, împreună cu o persoană din familie, a negociat și a convenit să achiziționeze, de la un vânzător, un imobil având o valoare de circulație de peste 500.000 euro, pe care să-l achite, în parte, cu sume de bani pe care le gestiona în calitate de trezorier, și în parte, cu fonduri proprii.

Promisiunea de vânzare cumpărare dintre proprietarul imobilului și persoana din familia suspectului, dar și contractul de închiriere dintre același proprietar și PSD s-au încheiat în aceeași zi, adică pe 15 februarie 2018, pentru acelaşi imobil.

Contractul de închiriere fusese încheiat pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de1 martie 2018, valoarea totală a chiriei fiind de 380.000 euro, ce urma să fie achitată după cum urmează: suma de 38.000 euro în termen de 5 zile, iar restul sumei în tranșe de cel puțin 19.000 euro pe lună timp de 18 luni, transmite DNA.

În realitate, întreaga contravaloare a contractului ar fi fost achitată în avans, într-un interval de timp de 5 luni din sume de bani provenite din subvenția acordată formațiunii politice în baza Legii nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

CITESTE SI: Soluţia naturală pentru o fiere sănătoasă: Amestecul de plante recomandat de specialişti

După declanșarea controlului de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la utilizarea subvențiilor de formațiunea politică în cadrul căreia suspectul îndeplinea funcția de trezorier, a fost reziliat contractul de închiriere, precum și promisiunea de vânzare-cumpărare și restituite sumele de bani încasate cu titlu de chirie și pentru achiziționarea imobilului, mai spune DNA.

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, s-a prezentat, marți, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru audieri, el declarând, la ieșire, că i se pare exagerat să fie pus sub acuzare că nu a respectat o lege pe care el a făcut-o în Parlament și o știe cel mai bine.