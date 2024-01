Mircea Geoană: Niciodată, de la Dacia până acum, nu a avut România o importanță geostrategică mai mare

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat joi, la Antena 3, că România se află într-o poziție geostrategică în care nu s-a mai aflat de-a lungul istoriei, importanța sa fiind una majoră în contextul războiului ruso-ucrainean.

„Se reimpart cartile de joc la nivel global si sunt tari care, sper sa fie si Romania printre ele, care pot castiga ca rute de comert, solutii de investitii”, a declarat Geoană. „N-a avut niciodata Romania, de la Dacia pana acum, o importanta geostrategica mai mare (...) Romania e o putere regionala in devenire”, a adăugat acesta.

Oficialul NATO a spus ca riscul ca razboiul din Ucraina sa se extinda in Republica Moldova sau Romania „este unul pe care nu trebuie sa-l luam in calcul”, in schimb Romania ar putea fi afectata economic de conflictul ruso-ucrainean.

„Sunt preocupat nu de Rusia, ci de faptul ca intr-un climat imprevizibil economia poate sa nu mai raspunda, puterea de cumparare sa sufere”, a indicat Geoană.

Cel mai mare pericol in 2024 pentru Romania, a menționat aceasta, este apariția pe fond electoral cu 4 tipuri de alegeri, a unui „amestec de nemultumire sociala, riscul ca in salarii, inflatie, pensii, in puterea de cumpararea a oamenilor sa apara distorsiuni”.