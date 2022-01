'Vă dați seama dacă azi nu eram în NATO?' - Mircea Geoană, despre o invazie rusă în Ucraina

Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, a explicat vineri, la Antena 3, că mobilizarea masivă de trupe ruse lângă granița Ucrainei și riscul invaziei teritoriului ucrainean reprezintă cele mai grave evenimente din ultimii 30 de ani. „Bine că am intrat în NATO!”, a afirmat acesta, despre România.

Geoană le-a transmis românilor îngrijorați de implicațiile unei incursiuni militar ruse în Ucraina că țara noastră va fi apărată de alianța nord-atlantică în cazul oricărei agresiuni, deși este extrem de improbabil să se ajungă în acel punct.

„Stiu ca este o ingrijorare a populatiei. Bine ca am intrat in NATO! Suntem azi in siguranta. Riscuri directe la adresa Romaniei nu avem”, a indicat Geoană.

„Va dati seama daca azi nu eram in NATO?”, a adăugat acesta.

Geoană a precizat că pe lângă toate veștile rele și „evenimentele de o gravitate mai mare decat oricand in ultimii 30 de ani”, sunt și vești bune pentru că încă există dialog între NATO și Federația Rusă. Săptămâna viitoare, NATO va trimite părții ruse propuneri scrise de soluționare a conflictului, urmând ca Federația Rusă să analizeze contrapropunerile și apoi dialogul va continua.

Potrivit oficialului NATO, unele propuneri de securitate avansate de Rusia sunt „legitime”, însă altele sunt „inacceptabile”. Retragerea trupelor NATO din flancul estic (inclusiv din România), precum și blocarea aderăririi Ucrainei la NATO „sunt lucruri de neacceptat”, pentru alianța nord-atlantică, a menționat Geoană.

El a spus că una este prezența trupelor americane în România, fiind decizia României de a primi militari străini pe teritoriul său, și cu totul altceva este prezența „ilegală” de trupe ruse în Transnistria, Abhazia, Osetia, Donbas, „împotriva voinței suverane” a regiunilor respective”.