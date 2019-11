Mircea Radu revine la TVR cu reality show-ul 'Down the road. Aventura'

Mircea Radu revine la postul TVR 1 în reality show-ul „Down the road. Aventura”, care va fi difuzat în perioada Sărbătorilor, potrivit news.ro.

Timp de opt zile, el îi va însoţi pe opt tineri cu sindromul Down care pornesc în aventura vieţii lor. Pe parcursul călătoriei, vor trece prin diferite experienţe care le vor schimba perspectiva asupra vieţii.

„Cred că Down the road. Aventura va fi un hit. Dincolo de asta, va fi un program iubit de telespectatori, pentru că putem fi martori la aventura vieţii unor tineri. Plecăm într-o excursie în care nu contează destinaţia, ci doar călătoria. În decursul celor opt zile în care vom fi împreună, ne vom distra, vom râde, vom plânge şi ne vom emoţiona. Vom trece prin toate stările de la bucurie la tristeţe, de la reţinere la voinţă şi curaj. La început, mi-am zis că voi fi alături de tineri în călătoria vieţii lor. Apoi mi-am dat seama că ei m-au luat pe mine în călătoria vieţii mele, într-o călătorie interioară a celui care sunt şi a celui care cu siguranţă am devenit după întâlnirea cu prietenii mei speciali”, a transmis Radu.

Prezentatorul a fost, de-a lungul anilor, gazda mai multor programe difuzate de postul public de televiziune: „Telejurnal”, „ÎnTrecerea anilor” şi coprezentator „Femei de 10, Bărbaţi de 10”.

Televiziunea Română va difuza de Sărbători programul „Down the road”, după un format internaţional.

Este primul reality show inspiraţional care îşi propune să aducă în prim plan experienţele unor tineri speciali.

Formatul original „Down the road” este produs de VRT, Belgia, şi are succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit câteva premii la festivaluri internaţionale de gen, precum AIB Impact Award 2019 şi Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment.