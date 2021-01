Mircea Rednic, după remiza cu FCSB: 'La felul în care au jucat jucătorii mei astăzi, poate am fi meritat mai mult'

Antrenorul Mircea Rednic a declarat că echipa lui merita mai mult decât rezultatul de egalitate înregistrat în meciul cu FCSB.

"Mi-aş fi dorit mai mult, poate meritam mai mult. Nu pot decât să-mi felicit jucătorii. Nu trebuie să uităm că noi avem trei meciuri la bord şi o deplasare lungă (n.r. - la Arad). Am ajuns duminică, la ora 01.00, deci timpul de refacere a fost mai mic, dar băieţii mei au răspuns foarte bine astăzi, au stat bine în teren. Îmi pare rău că în repriza a doua ne-am retras prea mult şi le-am dat posibilitatea lor să ajungă în preajma careului, chiar în careu. A fost şi situaţia aia la limită, la care s-a dat penalti... Dar mă bucur că echipa are reacţie. Ţinând cont că am jucat cu Steaua şi de situaţia în care suntem noi, pot să spun că e un punct binevenit. Mi-aş fi dorit şi poate meritam mai mult. Trebuie să fim şi realişti, dar mi-aş fi dorit mai mult. La felul în care au jucat jucătorii mei astăzi, poate am fi meritat mai mult. Nu are rost să vorbim de arbitru, a fost un meci frumos, cu faze, ambele echipe au încercat. Păcat că repriza a doua nu am început bine şi regret asta, dar am luat un punct. (n.r. - dacă îl deranjează afirmaţiile că echipa juca mai bine cu Hagi pe bancă). Erau şi alţi jucători, care astăzi erau la adversari. Dar se munceşte. Am preluat echipa într-o situaţie... Nu se schimba antrenorul dacă lucrurile mergeau bine, trebuie răbdare şi vor veni şi rezultatele. (n.r. - dacă mai vin jucători) Nu ştiu dacă nu o să mai plece, asta e problema la noi. E o politică aici, care trebuie respectată. Sunt jucători care vin de la academie, sunt jucători, dar nu a fost timp, nu au fost băgaţi în seamă, încă nu sunt la punct cu pregătirea. Dar din spate vin jucători. O să vină rezultatele, apoi o să-i vedeţi mai mult. (n.r. - Etapa viitoare) terminăm la 23.00, trebuie să rămânem la Craiova, noi marţi jucăm cu Sepsi. Totuşi trebuie ţinut cont şi de situaţia echipelor când se fac programările astea. Duminică, o să fim toată ziua pe drum şi marţi jucăm cu Sepsi. Dar suntem obligaţi să ne descurcăm, asta e! Sper ca al Craiova să facem mult mai bine decât am făcut aici ", a declarat Rednic, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, potrivit news.ro.

FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-1), meciul disputat, marţi, în deplasare, cu FC Viitorul, în etapa a XVII-a a Ligii I.

Au marcat: C. Matei '18 (p), Ely Fernandes '73 / Tănase '56 (p), Dussault '71 (a).

După acest egal, FCSB a acumulat 38 de puncte şi conduce în clasamentul Ligii I. Pe locul al doilea este CFR Cluj, cu 37 de puncte, iar pe locul 3, CS Universitatea Craiova, cu 31 de puncte.

FC Viitorul ocupă locul 7, cu 22 de puncte.