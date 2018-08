Miron Cozma, angajat al unei firme înființate de Florentin Pandele: 'Nu a venit nici o zi la serviciu, iar oamenii sunt obligați să-l ponteze'

Miron Cosma este angajat al unei firme înființate de Florentin Pandele, Euro Apavol, însă acesta nu ar fi fost văzut de colegi la serviciu de un an și jumătate, scrie libertatea.ro.

"Cozma n-a venit nici o zi la serviciu într-un an și jumătate!", ar fi spus oameni din Primăria Voluntari, potrivit autorilor articolului.

”Miron Cozma lucrează 8h/zi, 5 zile/săptămână, dar acum e în concediu!”, este replica firmei, potrivit tolo.ro.

"Eu sunt cetățean al orașului Voluntari de zece ani. Eu nu am casă nici acum. Am făcut cerere pentru locuință și încă sunt pe lista de așteptare. La rând. Din pensia de 4.100 de lei, Fiscul îmi reține 285 de euro pe lună în urma sentinței judecătorești legată de Mineriadă. De aceea, i-am cerut lui Pandele, în calitate de cetățean, să discute cazul meu social în Consiliul Local. Am cerut să găsească o soluție pentru mine. Sunt încadrat ca subinginer electromecanic. Știți ce salariu am?! Primesc 1.200 de lei la leafă! Credeți că am un salariu mare?", a spus Miron Cosma pentru libertatea.ro.

Întrebat despre declarațiile colegilor, potrivit cărora nu ar fi fost văzut la serviciu, Cozma a zis: "Cum să mă vadă dacă eu mă ocup de trei comune din Giurgiu. Periodic, merg în inspecție tehnică în aceste comune".

"Acum stau cu chirie la Cosmopolis, lângă Ștefănști, pentru că prietenii de la Camera de Comerț România-Turcia îmi plătesc o parte din costuri. Dar am stat și în Pipera, și în Voluntari. Eu nu m-am îmbogățit ca alți rvoluționari. Știți cum îi numesc pe aceștia? Ciolănari! După ce am primit medalia de aur ca revoluționar și apoi am făcut 11 ani de pușcărie, continui să trăiesc modest. Nu am luat nimic de la Iliescu. Nu am casă, nu am bani, nu am luat nimic",a mai spus Miron Cozma.