Miron Mitrea, sfaturi pentru Guvern: soluție pentru a reporni economia, după criza provocată de coronavirus

Fostul ministru Miron Mitrea consideră că este nevoie de o serie de măsuri ale Guvernului pentru a reporni economia, în urma epidemiei de coronavirus. Mitrea arată că o soluție ar fi investițiile masive în infrastructură, ceea ce genera efecte economice pe verticală și pe orizontală.

"E un echilibru greu: cat sufoc din economie si unde e limita sa las libera si economia. Daca ne oprim toti, cand ne vom intoarce sa muncim nu mai avem ce. Trebuie sa faca o socoteala. Primii afectati dupa turism si transporturi vor fi cei care inchiriaza spatii. Am invatat ca putem sa lucram de acasa.

Este evident ca economia nu va mai functiona la fel dupa criza. Sa cerem acum Guvernului sa puna bani pentru toate IMM-urile si toate firmele ar fi o greseala. Poate o sa fie nevoie cand se vor redeschide. Poate stimula anumite zone din economie. Romania are un mare avantaj, nu are infrastructura. Germania nu o sa iasa din criza construind infrastructura, Germania a facut asta dupa razboiele mondiale. Romania nu are infrastructura, Guvernul ar trebui sa se gandeasca la asta de acum", a avertizat Mitrea la Realitatea PLUS.

Analistul politic Miron Mitrea a comentat si spectrul mai larg al crizei coronavirus. Situatia economica a Romaniei in cadrul Uniunii Europene:

"Toate tarile trebuie sa se gandeasca la globalizare altfel, globalizam dar trebuie sa putem produce si la noi in tara.

Vom vedea daca Uniunea Europeana poate sa fie solidara intr-o criza. Primele masuri luate de Comisia Europeana nu au fost bune, au fost concentrate pe tarile puternice: Germania si Franta, nici macar la Italieni nu s-au uitat. Intre timp si-au mai revenit. Nu sunt nici pesimist, nici optimist. Uniunea nu va mai fi ceea ce este acum, inainte de criza. Au spus ca eliberam de constrangeri tarile, pot sa cheltuie cat vor, sa majoreze deficitele. Avem voie sa imprumutam, dar intrebarea e de unde si in ce conditii.

Sa luam agricultura romaneasca: in ultimii 30 de ani am omorit, la indemnurile Uniunii, tot ce inseamna gospodarie romaneasca. Globalizarea ne-a fost impusa.

La noi agricultura functioneaza bine, avem exemple de productie in ultimii ani insa am omorit micile ferme. Nu avem o industrie alimentara asa cum am putea sa avem. E si vina noastra a cetatenilor. Inainte de aceasta criza eu am cumparat in proportie de 90% produse alimentare online. Inainte cumparam fara sa ma uit la brand, acum cumpar produse romanest. Fac un apel la populatie: daca vreti sa ajutam economia romaneasca sa nu intre in criza atat de tare trebuie noi, cetatenii, sa cumparam produse romanesti", a declarat Mitrea.

Nu in ultimul rand, Miron Mitrea le-a transmis celor din Guvern ca in 2-3 saptamani ar putea sa isi mute atentia mai mult spre economie, dupa ce varful pandemiei este depasit.

"Eu cred ca Guvernul care acum e sufocat de dorinta de a limita raspandirea covid-19, si e firesc, in 2-3 saptamani ar trebui sa se mute pe probleme economice. Este evident ca sunt industrii cum e turismul care au intrat in criza si nu o sa iese repede. Oamenii nu vor avea incredere de maine sa mearga acolo. Avem industrii care nu vor mai fi necesare imediat. Avem nevoie de o solidaritate nationala. Sa punem specialistii si sa terminam cu selfieuri la ministere si atacuri politice, minciuni si capcane intinse Guvernului. In momentul in care criza va parea ca se opreste sa pregatim o serie de masuri", a incheiat Mitrea.