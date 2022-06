Mișcări interesante în politică. PSD înghite PMP la bucată și pe alese

Cea mai puternica organizație din partidul fondat de Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi cu Marcel Ciolacu, liderul PSD, la Parlament.

Așa cum anunța senatorul PSD Gabriel Zetea, liderul social democrat a primit delegația PMP Maramureș la parlament fiind însoțit la întâlnire de mai mulți membri ai cabinetului Ciucă pentru a discuta despre proiecte viitoare.

Deși s-a tot vehiculat că PMP va fuziona cu PNL, se pare că oferta social-democrată este mai atractivă decât cea liberală pentru mulți din liderii și parlamentarii PMP.

Amintim că PMP are în Maramureș un primar de oraș și 4 de comune, cinci consilieri județeni și peste 150 de consilier locali.

”ECHIPA PSD MARAMUREȘ DEVINE TOT MAI PUTERNICĂ!

Azi, în cabinetul președintelui PSD, Marcel Ciolacu am avut o întâlnire aplicată cu edilul orașului Ulmeni, Lucian Morar dar și cu primarii Călin-Ovidiu Petrică din Remetea Chioarului, Nemeș Petru din Călinești, Călin Achim din Coaș și Daniel Pop din Sălsig. Împreună cu senatorul PSD Maramureș, Sorin Vlașin și deputatul social-democrat de Maramureș, Gheorghe Șimon am discutat cu delegația din care au făcut parte și consilierii județeni George Moldovan și Dorin Cozma, perfectând colaborarea noastră viitoare în județul Maramureș. La discuții au participat și ministrul Muncii, Constantin Budăi și Adrian Câciu, ministrul social-democrat al Finanțelor.

Echipa PSD se întărește în Maramureș și vom munci cu toții pentru a a oferi cetățenilor #siguranțaunuitraimaibun! Împreună suntem puternici, împreună formăm #echipaPSDMM!”, a scris președintele PSD Maramureș pe pagina sa de Facebook, deputatul Gabriel Zetea.

Primarul orașului Ulmeni, Lucian Morar (PMP), a confirmat colaborarea cu PSD.

„Alături de colegii mei primari: Călin Ovidiu Petrică din Remetea Chioarului, Nemeș Petru din Călinești, Călin Achim din Coaș și Daniel Pop din Sălsig, dar și împreună cu consilierii județeni George Moldovan și Dorin Cozma, am participat în cabinetul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, la o întâlnire în care am perfectat colaborarea noastră viitoare în Maramureș. Vom munci, pentru alegerile următoare, alături de deputatul Gabriel Zetea, președinte al PSD Maramureș, senatorul Sorin Vlașin și deputatul Gheorghe Șimon. La discuții au fost prezenți și ministrul PSD al Muncii, Constantin Budăi și Adrian Câciu, ministrul social-democrat al Finanțelor. A fost o discuție aplicată în care am pus bazele colaborării noastre viitoare și ne bucurăm că, împreună, întărim echipa PSD în Maramureș!”, a scris el pe Facebook.