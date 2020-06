Mișcări pe piața auto - Volkswagen negociază preluarea Europcar

Volkswagen AG este în negocieri pentru preluarea grupului francez de închirieri auto Europcar Mobility, într-o tranzacţie care-i va permite producătorului auto german să-şi capitalizeze mai bine flota, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Discuţiile vin într-un moment în care Europcar se confruntă cu dificultăţi din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), care a afectat călătoriile pe plan global şi a redus cererea pentru închirierea de maşini.Ar fi o schimbare de direcţie pentru Volkswagen, care, în 2006, a vândut Europcar firmei de investiţii Eurazeo SE, contra sumei de 3,32 miliarde de euro.Discuţiile sunt în stadiu preliminar şi un acord este nesigur, ţinând cont de efectul financiar al pandemiei asupra Europcar, susţin sursele.Europcar, a cărei capitalizare de piaţă se ridică la 390 milioane de euro, şi care avea o datorie netă de peste un miliard de euro la 31 martie 2020, este o ţintă de preluare atractivă pentru firmele de private equity, inclusiv Apollo Global Management Inc (APO.N), adaugă sursele.Volkswagen, Apollo şi Eurazeo, care deţine în prezent aproape 30% din Europcar, nu au dorit să comenteze informaţia.Europcar speră să evite soarta rivalei din SUA - Hertz Global Holdings Inc - care s-a plasat sub protecţia Legii falimentului în mai.Luna trecută, Europcar a anunţat că şi-a asigurat un pachet de finanţare de 307 milioane de euro, pentru gestionarea activităţii pe perioada crizei, din această sumă 220 milioane de euro fiind garantaţi în proporţie de 90% de statul francez.