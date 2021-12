Mitropolitul Teofan de Crăciun: În această perioadă să fie mai mult cer decât pământ în mintea și inima noastră

Mitropolitul Teofan a slujit în prima zi de Crăciun la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde a îndemnat la o introspecţie sinceră, de sărbători, pentru o viaţă duhovnicească mai bună, potrivit basilica.ro

„Se cuvine așadar, iubiți credincioși, ca în aceste zile câte ne mai despart până la Anul Nou, fiind poate și ceva mai așezați în casa noastră, puțin mai descătușați de îngrijorările care ne-au definit curgerea acestui an, să găsim, în intimitatea casei noastre, câteva clipe, câteva ceasuri după ce am fost la Dumnezeiasca Liturghie și să medităm”.

„Cum am dus noi în acest an greutatea vieții și cum am participat noi – dacă am participat – la ducerea crucii față de cei din familia noastră, față de cei de la locul de muncă, față de cei cu care ne-am intersectat viața de-a lungul acestui an? Făcând aceasta, vom vedea că, de multe ori în acest an, n-am împlinit cuvântul colindului, anume ca din pământ să facem cer”.

„De foarte multe ori, de-a lungul anului am făcut din viața noastră iad. Orice stare de mândrie, orice cuvânt necurat, orice imagine la care am privit și care nu se cuvenea să fie privită, orice gând necurat și mai ales de slavă deșartă care s-a strecurat în inima noastră, acea clipă a fost una de iad, de infern, care a adus mult gol, mult haos în viața noastră și, din păcate, și în viața celor din jur și în viața lumii”.

„Până la sfârșitul anului, poate vom mai avea ceva timp să recuperăm din cele pe care nu le-am putut împlini, ca în această perioadă să fie mai mult cer decât pământ în mintea noastră, în casa noastră, în privirea noastră, în inima și sufletul nostru”, a subliniat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

După Sfânta Liturghie, Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane l-a colindat pe IPS Teofan.