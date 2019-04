Miza amânării procesului lui Liviu Dragnea - Care sunt șansele ca procesul să se reia

Instanța supremă a decis amânarea ultimului termen din dosarul în care este judecat Liviu Dragnea, ca urmare a unor excepții de neconstituționalitate puse în discuție de DNA. Următoarea ședință de judecată a fost stabilită pe 20 mai.

Procurorul de ședință a cerut sesizarea CCR privind un articol din Codul Penal și unul din Legea 78/2000.

Unul dintre textele in legătură cu care s-a cerut sesizarea Curții se referă la completurile specializate din prima instanță, DNA susținând că este neclară noțiunea de completuri specializate. Al doilea are legătură cu prescripția, invocându-se lipsa de claritate a interpretării unui recurs in interesul legii privind această procedură.

DNA a solicitat schimbarea încadrării juridice, context în care avocatul lui Liviu Dragnea a pus în discuție posibilitatea de intervenție a prescripției, aceasta fiind una dintre problemele cu care DNA intenționează sesizarea CCR.

Dacă termenul din 20 mai nu va fi ultimul, sunt șanse mari ca procesul să se reia, având în vedere că unul dintre cei cinci judecători, Luciana Mera, se va pensiona începând cu 1 iunie. Astfel, odată înlocuit, părțile ar putea cere reluarea dosarului pentru ca noul magistrat să fie la curent cu evoluția cauzei.

La termenul de pe 15 aprilie, avocații au cerut amânarea având în vedere pronunțarea așteptată de la CCR privind completurile specializate. Ulterior, DNA a pus în discuție cele două excepții de neconstituționalitate, fapt ce a dus la noi cereri de amânare ale avocaților. Instanța a decis ca pentru respectarea dreptului la apărare să amâne termenul. Anumite surse din sistem suspectează o intenție a DNA de a se dispune o amânare în dosar, însă alți specialiști spun că procurorii au încercat să crească șansele de a obține o condamnare.

Luni, Liviu Dragnea a dat declaratie in fata judecatorilor, mentionand că dosarul său este unul politic. Liderul PSD a fost condamnat, în primă instanță, la 3 ani și 6 luni de îmchisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu.