Mizele ASCUNSE ale Congresului PSD, scoase la iveală. Cîţu: 'Un povestitor de la PSD mi-a spus adevărul...'

Într-o amplă postare pe Facebook, vicepreşedintele PNL, Florin Cîţu susţine că a aflat dedesubturile Congresului PSD. Senatorul spune că un "povestitor" i-a spus pas cu pas întregul scenariu care ar fi fost pus la punct de social-democraţi. Potrivit acestuia, în cadrul congresului, ar urma ca anumite persoane să ceară nominalizarea lui Liviu Dragnea, drept candidatul PSD pentru alegerile prezidenţiale. "Liviu scapa de puscarie doar daca candideaza si castiga presedintia Romaniei.Asta este adevarul!!!", mai spune liberalul.

"Liviu Dragnea vrea la Cotroceni (cu hamsteri cu tot)!

De trei zile asistam la mega balciul pe care Liviul Dragnea, regizorul, il pune in scena cu PSD-ul.

Nu mai mananca si nu mai doarme nimeni. Toti asteptam lumina de la carmaci.

O prostie! Sau o pacaleala?

M-am intalnit cu un “povestitor" de la PSD care mi-a spus adevarul. Modul in care Liviu ne pacaleste pe toti.

Congresul a fost organizat cu un singur scop. Nominalizarea lui Liviu Dragnea pentru candidatura la presedintia Romaniei. O “doamna” din sala ar fi trebuit, conform scenariului elaborat de carmaci, sa faca aceasta propunere iar sala ar fi trebuit sa aplaude frenetic in picioare (sic!).

Care este miza? Una singura:

Liviu scapa de puscarie doar daca candideaza si castiga presedintia Romaniei.

Asta este adevarul!!!

Viclean cum il stim, a luat in calcul si un scenariu intermediar. Propulsarea in functia de presedinte executiv al PSD a doamnei Dancila. Asta deoarece asaltul asupra lui Kovesi s-ar putea sa dureze. Dragnea se gandeste ca in cazul unei condamnari cu suspendare in prima instanta, care poate sa vina mai repede, sa faca un pas in spate. Cu manutele Vioricai, tot el ramane la butoane.

Scenariul i-a fost stricat de cei cativa actori amatori care incearca sa-si impuna propriu scenariu. Dar cum stiti, vrabia malai viseaza.

Va trebui sa incepem sa ne obisnuim cu scenariul in care in 2019 o sa fim nevoiti sa alegem intre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea! Pe bune?", scrie Florin Cîţu pe Facebook.

