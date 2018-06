Moțiune de cenuzură împotriva guvernului de la Sofia

Principalul partid de opoziţie din Bulgaria a depus o moţiune de cenzură faţă de premierul Boiko Borisov, pe care l-a acuzat că a eşuat în combaterea infracţionalităţii şi în reformarea serviciilor de securitate ale ţării, informează miercuri Reuters.

Oricum, această încercare a Partidului Socialist (BSP) de a răsturna coaliţia aflată la guvernare - a doua tentativă în acest an - are toate şansele să eşueze. Guvernul de centru-dreapta are o majoritate subţire în parlament, dar se aşteaptă să primească sprijin şi din partea unui mic partid populist, relatează agerpres "Bulgarii nu mai au încredere în Ministrul de Interne şi din acest motiv ei nu mai raportează infracţiunile", a declarat deputata Elena Ionceva la depunerea moţiunii.Socialiştii au amintit în acest sens de evadarea a doi infractori care au fost condamnaţi pentru crimă şi care au reuşit să iasă pe intrarea principală a închisorii din Sofia, în plină zi, în aprilie. Două luni mai târziu, unul dintre ei a fost ucis într-un schimb de focuri cu un alt criminal, în oraşul său natal.Analişti politici au văzut în această moţiune un semn că socialiştii se pregătesc să conteste în mod serios guvernul Borisov anul viitor, când vor avea loc atât alegeri pentru Parlamentul European, cât şi alegeri locale.Dezbaterea pe marginea moţiunii şi votul asupra ei urmează să aibă loc până săptămâna viitoare.