Moarte suspectă în Arestul Central - Polițiștii fac investigații

O persoană privată de libertate a decedat, marți, la sediul Arestului Central al Capitalei, fiind deschis un dosar de moarte suspectă pentru a se investiga cauzele morții. Bărbatul era arestat preventiv pentru tentativă de omor.

"În dimineața de 26.03.2019. in jurul orelor 05.00, polițiștii aflati in serviciu la Centrul de Retinere și Arestare Preventivă nr. 1 au fost informati de către o persoană privată de libertate, ca bărbatul care se află în același camera cu el nu mai respira. Personalul medical a intervenit și a fost solicitat și un echipaj de ambulanță, care a declarat decesul persoanei. Bărbatul se afla în Centrul de Retinere și Arestare Preventivă din 20.03.2019, in baza unui mandat de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.

Pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri", transmite Politia Capitalei.