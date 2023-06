Modelul internațional Iuliana Matei va reprezenta România în competitia reality show Miss Multiverse 2023 în Republica Dominicană

Modelul international Iuliana Matei va reprezenta Romania in competitia internationala si reality show-ul Miss Multiverse 2023 in Republica Dominicana.

In urma selectiei nationale Miss Multiverse Romania 2023 organizata in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Multiverse in tara noastra, selectie la care au participat peste 40 de modele din Romania, modelul international Iuliana Matei a fost desemnat oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Multiverse 2023, competitie care se desfasoara in acest an in perioada octombrie - noiembrie 2023. Activitatile zilnice cat si marea finala se vor transmite in format reality show pe mai multe televiziuni internationale. Miss

Multiverse este una dintre cele mai importante competitii de frumusete la nivel mondial, in

competitie participand an de an aproximativ 40 de tari. Iuliana locuieste in Constanta si in Paris, in functie de activitatile sale de model, are 31 de ani, 1.79 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 84-63-89. Iuliana este absolventa a Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, Specializarea Relatii Internationale si Studii Europene din cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanta si vorbeste fluent 3 limbi straine, engleza, franceza si spaniola.

Pasionata de modeling, in peste 10 ani de cariera in modelingul international, Iuliana a prezentat pentru cele mai importante branduri din industria modei precum Armani, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Bvlgari, Chopard, Audemars Piguet, Max Mara si multi altii, si a pozat pentru importante reviste de moda precum Elle, L’Officiele, Prestige, Luxury, Gala, etc. Iuliana a participat la cele mai importante Fashion Weeks-uri din jurul lumii, in Roma, Singapore,

Shanghai, Beijing, Hong Kong, Atena si Dubai. Printre pasiunile sale se mai numara si inotul, drumetiile montane, yoga si gatitul. „Sunt extrem de bucuroasa ca am castigat titlul national Miss Multiverse Romania 2023 si ma simt extrem de onorata sa imi reprezint tara in competitia internationala de frumusete Miss Multiverse 2023.

Realizare dincolo de frumusete „Achievement beyond beauty” este mottoul acestei competitii deoarece abilitatile si realizarile personalitatii participantelor conteaza mai mult decat fumusetea fizica. Aceasta experienta este o provocare pentru mine, avand sansa de a-mi testa cunostintele si a demonstra de ce sunt cu adevarat capabila. Responsabilitatea pe care o am in acest moment ma ambitioneaza si ma motiveaza pentru a da tot ce am mai bun in speranta castigarii marelui titlu international in Punta Cana. Le sunt profund recunoscatoare tuturor celor care au crezut in mine si m-au sustinut de la bun inceput, familiei si prietenilor mei care imi sunt tot timpul alaturi, dar si organizatorilor pentru ca m-au considerat cea mai potrivita pentru aceasta sarcina, desemnandu-ma pe mine dintr-atatea fete superbe, sa reprezint Romania in aceasta competitie internationala.” – ne-a declarat Iuliana Matei, reprezentanta Romaniei in competitia internationala de frumusete Miss Multiverse 2023.

„Iuliana Matei este una dintre cele mai frumoase, ambitioase si inteligente ambasadoare a frumusetii delegate de catre agentia noastra in cei peste 23 ani de activitate. Fiind un model profesionist cu o experienta indelungata la nivel international, Iuliana are frumusetea, carisma, inteligenta si calitatile necesare pentru a reprezenta Romania cu onoare in aceasta competitie si de a aduce Romaniei un loc cat mai bun pe podium! Iuliana este intradevar un adevarat model demn de urmat de catre toate romancele frumoase care isi doresc sa se remarce in acest domeniu de activitate si sa promoveze valorile Romaniei peste hotare!” - ne-a declarat dl.Ernest Hadrian Böhm reprezentantul agentiei ExclusivEvent si presedintele Miss Multiverse Romania .

Toti romanii sunt invitati sa urmareasca evolutia Iulianei vizitand pagina sa oficiala de Facebook „ Miss Multiverse Romania ”- . Avem nevoie de cat mai multe voturi din partea romanilor pentru a o sustine pe Iuliana in cursa pentru castigarea coroanei Miss Multiverse 2023! Like-urile si share-urile vor fi luate in calcul la punctajul final al competitiei! Pozele oficiale ale Iulianei le gasiti aici:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559191559706698&type=3