Mogulul Adrian Sârbu a făcut ANUNȚUL - Unul din cele mai mari ziare din România va evolua spre o televiziune digitală

Adrian Sârbu, fondatorul MEDIAFAX GROUP și al Ziarului Financiar, a afirmat, vineri, în contextul aniversării a 20 de ani de la apariția Ziarului Financiară, că plănuiește dezvoltarea unei televiziuni digitale.

„În ceea ce ne privește nu mă simt suficient împlinit și mulțumit de ceea ce am dat societății, sponsorilor mei și ai noștrii care sunteți dumneavoastră. Ca să putem crește, va trebui să existăm sub forma unei companii media complete”, a afirmat Adrian Sârbu, în cadrul conferinței „Ce am făcut în ultimii 20 de ani?”, organizată de Ziarul Financiar (ZF), la Banca Națională a României (BNR).

Astfel, în aceste condiții, pentru a se dezvolta, trustul plănuiește dezvoltarea unei televiziuni digitale.

„Evident, nu televiziunea tabloidă la care nu vă uitați. Nu cred că este cineva din sala aceasta care consumă mai mult de câteva minute pe zi la televiziunea de tip clasic, dar vorbim de un univers audio-vizual pe care-l numim televiziune. Ziarul Financiar, că îi spunem ziar sau îi spunem altfel, va evolua într-acolo. Deci, comunitatea noastră vă va fi și mai aproape, și mai insistentă și, sper, mai entertainent, în următorii ani. Aceasta este un pariu pe care-l aduc astăzi după 20 de ani de existență neîntreruptă și activitate reușită a colegilor și dumneavoastră”, a mai spus Sârbu.

Cotidianul economic „Ziarul Financiar” a fost lansat la data de 16 noiembrie 1998, în cadrul unui eveniment care a fost găzduit, de asemenea, de BNR.

