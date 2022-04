Mohamed Salah spune că nu știe dacă va mai rămâne la Liverpool: 'Nu este vorba doar de bani'

Atacantul egiptean Mohamed Salah nu ştie dacă va continua la FC Liverpool după expirarea contactului său cu clubul englez, la finalul sezonului 2022-2023 şi a subliniat că în negocierile pe care le poartă cu oficialii de pe Anfield "nu este vorba doar de bani", informează presa britanică.

"În privinţa viitorului meu, încă nu pot să vă spun concret. Mai am un an de contract şi cred că fanii ştiu ceea ce doresc. Însă, în ceea ce priveşte contractul, nu este vorba doar de bani. Acest club înseamnă foarte mult pentru mine. Mă bucur de fotbal aici mai mult decât oriunde. Am dat totul pentru acest club şi toată lumea ştie asta. Aici este ca o familie", a declarat Salah într-un interviu acordat revistei FourFourTwo.

"Nu sunt neliniştit. Actualul sezon încă nu s-a încheiat. Trebuie să-l încheiem în cel mai bun mod posibil, este lucrul cel mai important. Apoi, în ultimul an, vom vedea ce se va întâmpla, scrie agerpres.ro.

Liverpool ocupă locul secund în Premier League, la un punct în spatele liderului Manchester City, cu şase meciuri înainte de finalul sezonului.

"Cormoranii" au câştigat Cupa Ligii engleze în luna februarie şi sunt calificaţi în finala Cupei Angliei, precum şi în semifinalele Ligii Campionilor, putând cuceri în total patru trofee până la finalul sezonului.