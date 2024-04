Mohammad Murad vizează o funcție mare după ce a intrat în AUR: candidează și e convins că are 'șanse egale'

Omul de afaceri Mohammad Murad a anunțat că vrea să devină președintele Consiliului Județean Constanța, din partea partidului AUR. El nu este la prima experiență politică. A candidat la Primăria Mangalia independent în 2020, iar în 2022 a ajuns în ALDE, pe care ajunsese să-l conducă împreună cu Varujan Vosganian (fost liberal).

„Dragi români, dragi constănțeni, sunt convins că am șanse egale și că nu am o problemă de nume sau etnie, după ce am trăit românește aproape 40 de ani. Astăzi am hotărât să mă dedic comunității constănțene, pentru a fi de folos, așa cum am fost ani de zile din postura de cetățean antreprenor. Cred că am dovedit că sunt capabil și pot schimba lucrurile în bine. Recunosc că am făcut-o pentru familie și cei apropiați, pentru salariați, dar acum a venit momentul să o fac pentru orașul și județul care m-a primit cu brațele deschise. Înainte de a vorbi de profituri, ținta mea a fost succesul, bazându-mă pe oferirea a tot ce am mai bun din suflet pentru mulți oameni. Consider că este datoria noastră, a tuturor să apărăm valorile românești fără dar si poate”, a declarat Murad, pe Facebook.

„Nu am acceptat niciodată, în tot ce am făcut în viață, să fiu pe locul 2. De asemenea, nu voi accepta ca, Constanța să fie pe locul 2 în țară.(...) Județul Constanța are un mare potențial economic, însă din păcate, nu am avut la conducere oameni capabili care să își asume un parteneriat cu cetățenii constănțeni care le-au oferit toată încrederea. (...) M-am hotărât să candidez pentru că nimic nu este mai important decât să te afli la datorie față de țară și față de oamenii care și-au pus speranța în tine.

Avem nevoie să fim puternici. Avem nevoie ca speranțele oamenilor să fie transformate în fapte concrete. Avem nevoie de încredere, pe care să o simțim zi de zi, nu doar o zi, din 4 în 4 ani”, a spus omul de afaceri.

Controverse

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a sesizat în 2023 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, ca urmare a unui control efectuat în luna martie la furnizorul de servicii medicale Victoria Medical Center SRL, cu puncte de lucru pe strada Dr. Iacob Felix și bulevardul Regina Elisabeta din București. În urma controlului, au fost descoperite decontări pentru numeroase servicii medicale fictive, inclusiv prin folosirea cardurilor de sănătate ale unor pacienți decedați. Au fost folosiți în acest scop bătrâni cazați în căminul Karumba, cărora le erau reținute cardurile de sănătate fără știrea aparținătorilor. Potrivit documentului ajuns la Parchetul Judecătoriei Sector 1, tot la Victoria Medical Center SRL au fost descoperite consultații și servicii medicale în „număr impresionant” pentru cetățeni români și cetățeni străini angajați la firmele omului de afaceri Mohammad Murad din județul Constanța (pe larg, aici).