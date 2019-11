Moment COMIC la plecarea Anei Birchall de la Justiție. Iohannis: 'Să ne lăsați și nouă ceva de spus'

Ana Birchall a prezentat, marți, un bilanț la final de mandat, în prezența președintelui Klaus Iohannis și a noului ministru al Justiției, Cătălin Predoiu. Pentru că Brichall a vorbit mult despre activitatea sa, Iohannis i-a spus, amuzat, „Să ne lăsați și nouă ceva de spus”, conform Mediafax.

Ana Birchall i-a spus lui Cătălin Predoiu, când liberalul a preluat mandatul de ministru al Justiției, că pleacă mulțumită de la Minister, după 6 luni intense, „deloc ușoare” și a spus că o problemă stringentă, care are nevoie de soluții, este aceea a pensionării magistraților.

„Astăzi plec din Ministerul Justiției cu fruntea sus. Așa cum am spus încă de la preluarea funcției de data de 25 aprilie 2019, am gestionat agenda Ministerului cu echilibru, seriozitate și profesionalism, alături de colegele și colegii mei din Ministerul Justiției, cu conștiința faptului că am acționat întotdeauna cu onestitate și bune credință. Au fost 6 luni intense, o perioadă deloc ușoară, de multe ori simțind că Ministerul Justiției s-a aflat sub asediu, fiind ținta unor diverse interese. Dar în toată această perioadă mi-am respectat jurământul depus cu mâna pe Biblie și pe Constituție, asigurând domnia legii și respectul față de lege și singurul interes care m-a călăuzit și care ne-a călăuzit pe noi în această perioadă a fost recâștigarea încrederii românilor în actul de Justiție, în domnia legii, pentru că pe lângă activitatea curentă privind asigurarea bunei funcționări a Ministerului, un obiectiv important pe care ni l-am propus a fost recâștigarea încrederii românilor actul de justiție”, a spus Ana Birchall.

Aceasta le-a prezentat președintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban și ministrului Cătălin Predoiu, un raport de activitate, la final de mandat.

Borchall a spus că au fost rezultate bune înregistrate de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, în domeniul Justiției, când au fost atinse toate obiectivele Ministerului Justiției.

„Deși bugetul nu a fost neapărat unul generos, am asigurat o serie de proiecte prioritare pentru sistemul judiciar, fondurile pentru informatizarea instanțelor și a parchetelor precum și dotarea cu echipamente de idee de ultimă generație în condițiile în care informatizarea instanțelor nu a mai fost realizată de 10 ani de zile. Astfel toate cele 15 Curți de Apel, inclusiv toate tribunalele și judecătoriile arondate, precum și Ministerul Justiției vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație, cu termen de finalizare 5 decembrie 2019”, a mai spus fostul ministru al Justiției.

De asemenea, Birchall a reamintit de finalizarea procedurii și adoptarea legii statutului polițiștilor de penitenciare, rezolvarea situația inspectorului antifraudă prin elaborarea actului normativ necesar, precum și de faptul că a continuat demersurile pentru lucrările la Cartierul Justiției.

Totodată a fost instituit la nivelul MJ un grup de lucru pentru punerea în acord a Codului Penal și a codului de Procedură Penală cu deciziile CCR, privind recomandările GRECO, MCV și ale Comisiei de la Veneția.

Birchall a mai spus că a vorbit cu noul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, despre faptul că o problemă extrem de importantă este cea legată de pensionare și se poate rezolva printr-un amendament la un proiect de ordonanță care este în Senat.

Pentru că Ana Birchall încă mai avea de prezentat din bilanțul realizat la finalul mandatului, președintele Klaus Iohannis a spus, spre amuzamentul celor prezenți: „Să ne lăsați și nouă ceva de spus”.

Toată lumea a râs, iar Birchall a spus că întotdeauna ministrul Justiției se poate baza pe profesioniștii dreptului.