Moment hilar la Moscova: toate taxiurile au fost chemate în centrul orașului și s-a produs haos general

Un moment inedit s-a petrecut la Moscova, după un atac cibernetic. Întreg orașul a fost paralizat din cauza taxiurilor, care se îndreptau spre centrul orașului.

Hackerii au atacat cea mai mare firmă de taxi-uri din Moscova și au chemat toate mașinile companiei în centrul orașului. Acest atac a bulversat traficul din Moscova, iar centrul capitalei Rusiei a fost blocat.

Someone hacked Russia’s largest taxi company and ordered all available taxis to central Moscow, creating huge traffic jams in the city.



The Russians don’t have a monopoly on hybrid warfare. pic.twitter.com/MbEiloswcA