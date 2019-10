MOMENT INEDIT Kelemen Hunor a jucat hochei în direct la TV- VIDEO

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, și-a arătat calitățile de sportiv, în direct la TV. Politicianul a jucat hochei, la emisiunea România9 de la TVR 1, cu realizatorul Ionut Cristache.

"De copil mic am început să joc, e un sport național. Am învățat să patinez. Până la 16-17 am fost hocheist activ. Prima regulă e să stai solid în picioare, e un sport extrem de dur, trebuie să iei decizii foarte rapid, nu mai poți să dai la poartă dacă întârzii. Acest sport te învață să lucrezi în echipă. Nu este finanțat de stat, din păcate. România ar trebui să finanțeze mai mult sportul.

Nu e așa costisitor cum e fotbalul. Când jucam hochei în comunism, nu aveam tot ce ne trebuie", a spus Kelemen Hunor.

