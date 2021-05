Moment istoric - Primii diavoli tasmanieni născuți în Australia la 3.000 de ani de la dispariția lor de pe continent

Exemplare de diavol tasmanian, marsupial unic dispărut în urmă cu 3.000 de ani din Australia continentală, au venit pe lume în sălbăticie pe imensul continent insular în cadrul unui program ambiţios pentru protejarea acestei specii, au anunţat asociaţiile de profil, relatează marţi AFP.

O coaliţie formată din organizaţii pentru protecţia mediului a dezvăluit luni că şapte diavoli tasmanieni s-au născut într-o rezervaţie de 400 de hectare din Barrington Tops, la o distanţă de trei ore şi jumătate nord de Sydney (sud-est).

În acest spaţiu îngrădit - protejat de ameninţări, precum bolile sau traficul rutier - au fost reintroduse 26 de exemplare adulte de diavol tasmanian, în urmă cu aproape un an, în timpul unei operaţiuni ''istorice'', după cum a fost prezentată la acea vreme.Acest program de conservare ex situ îşi propune să creeze o populaţie protejată, în condiţiile în care acest marsupial carnivor este ameninţat în statul insular Tasmania de o formă gravă şi contagioasă de cancer.''Odată ce diavolii au fost eliberaţi în sălbăticie au început să se joace şi a fost extrem de emoţionant'', a povestit preşedintele uneia dintre organizaţii, Aussie Ark, Tim Faulkner.''A trebuit să observăm de departe până când am putut intra ca să avem confirmarea venirii pe lume a primilor pui născuţi în sălbăticie. Ce moment!'', a adăugat el.Specialiştii au reuşit să inspecteze marsupiile femelelor şi au descoperit că puii sunt ''într-o stare de sănătate perfectă''.În următoarele săptămâni vor avea loc mai multe astfel de analize.Diavolul tasmanian (Sarcophilus harrisii) nu este periculos pentru oameni sau animale, dar se apără dacă este atacat, putând provoca răni grave.Acest marsupial nocturn cu blană neagră sau brună, care degajă un miros puternic atunci când este stresat, este afectat începând din 1996 de o afecţiune numită tumoarea facială transmisibilă a diavolului tasmanian (DFTD), fatală la aproape 100% dintre exemplare şi care a decimat 85% din populaţia speciei.Ca urmare, specia este în prezent în pericol de dispariţie.Acest tip de cancer contagios - în mod normal cancerul nu este contagios, excepţie făcând câteva specii de animale - se transmite prin muşcăturile provocate în rândul diavolilor tasmanieni, foarte agresivi când se împerechează sau se luptă.Animalele mor de foame când tumoarea se răspândeşte în cavitatea bucală şi îi împiedică să mănânce.Se estimează că 25.000 de diavoli tasmanieni trăiesc în prezent în sălbăticie, comparativ cu 150.000 înainte de apariţia acestei boli.În Australia continentală, specia a dispărut în urmă cu 3.000 de ani, exemplarele fiind decimate de dingo.