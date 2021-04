Moment șocant descris de Andreea Bănică la tv: 'Un profesor cu care făceam meditații m-a tras să mă sărute'

Andreea Bănică a rememorat, în emisiunea La cină, cu Ionela Năstase și chef Adi Hădean, un episod de hărțuire sexuală trăit în adolescență, în vremea când era elevă de liceu. Cântăreața a povestit, pentru prima dată, ce i s-a întâmplat în urmă cu mulți ani la școală, un moment pe care nu i l-a povestit tatălui ei, de teama a ceea ce putea să urmeze.

“Un profesor pe care l-am avut în liceu, cu care făceam meditații… Știind că nu mă pricep foarte bine la acea materie, am ajuns să fac meditații cu respectivul profesor. Am făcut câteva ore și la un moment dat, respectivul profesor m-a tras să mă sărute. Atunci am reacționat, m-am speriat, eram destul de mică, nu eram coaptă la minte, am plecat acasă, i-am spus mamei mele și mama mi-a spus așa: să nu cumva să-i spui tatălui tău, că se va lăsa cu moarte! Și n-am spus. Tatăl meu s-a dus, a murit, și nu am spus niciodată ceea ce mi s-a întâmpla pentru că știam ce va urma. Tatăl meu a fost un om care m-a iubit enorm” - a spus Sndreea Bănică la Digi 24.