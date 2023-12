Moment uluitor: o femeie gemea live, în timpul tragerii la sorți pentru Euro 2024/ Video

În timp ce se extrăgeau bilele, pe fundal se auzea o femeie care geme. Oficialii au fost nevoiți să oprească ceremonia.

Daniel Jarvis, un bărbat cunoscut pentru farsele pe care le pune la cale, a postat un clip pe rețelele sociale, în care și-a asumat farsa.

”Am reușit! Am fost acolo! Zgomote la tragerea la sorți EURO 2024! Vă iubesc”.

Reprezentativa României va întâlni Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B în grupele Campionatului European din 2024, conform tragerii la sorţi care a avut loc, sâmbătă, la Hamburg.

În semifinalele play-off-ului B joacă Bosnia şi Herţegovina – Ucraina şi Israel – Islanda.

EURO 2024 se va juca pe 10 stadioane din Germania şi va începe la 14 iunie 2024.

The sex noise has just gone off at the Euro draw pic.twitter.com/le4H7nXI0f