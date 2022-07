Momente stânjenitoare pentru Biden în Arabia Saudită: Președintele SUA, criticat pentru că a ocolit 'elefantul din încăpere', susține că a transmis un mesaj

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a anunţat vineri seară, după întâlnirea cu regele saudit Salman şi cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, progrese în sensul normalizării relaţiilor între Arabia Saudită şi Israel, subliniind că a condamnat vehement asasinarea disidentului Jamal Khashoggi.

Joseph Biden a ajuns vineri după-amiază în Arabia Saudită efectuând prima cursă aeriană directă din Israel, în cadrul eforturilor de normalizare a relaţiilor între cele două ţări. Pe fondul eforturilor Washingtonului, Arabia Saudită a decis deschiderea spaţiului aerian şi pentru avioanele din Israel. "Am realizat lucruri semnificative", a afirmat Biden vineri seară, la finalul întâlnirilor cu regele Salman al Arabiei Saudite şi cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman în oraşul saudit Jeddah, potrivit Mediafax.

Deschiderea spaţiului aerian saudit pentru avioanele comerciale israeliene este "un lucru major, nu doar simbolic, ci şi practic. Acesta este primul pas concret pe drumul a ceea ce eu sper să fie o normalizare extinsă a relaţiilor" între Arabia Saudită şi Israel, a precizat Biden, conform cotidianului The Times of Israel.

Pe fondul criticilor referitoare la întrevederea cu prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, acuzat că a comandat asasinarea în Turcia, în 2018, a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, Biden a declarat că a condamnat ferm acest caz. "Am transmis un mesaj foarte direct, pentru un preşedinte american, a păstra tăcerea în privinţa drepturilor omului este incompatibil cu ceea ce suntem noi, cu cine sunt eu. Voi susţine mereu valorile noastre", a subliniat Biden, citat de agenţia The Associated Press.

Biden a fost criticat de jurnaliștii americani pentru că a ciocnit pumnul cu prințul saudit la sosire, un gest considerat mult prea familiar, dar și pentru că a ignorat întrebările inițiale despre cazul jurnalistului Khashoggi, după ce anterior promisese că va face din Arabia Saudită un stat „paria”.

Joseph Biden a discutat şi despre intensificarea relaţiilor bilaterale şi a schimburilor comerciale cu Arabia Saudită. Washingtonul a minimizat aşteptările privind o creştere rapidă a volumului exporturilor de petrol saudit spre Statele Unite, dar Casa Albă a semnalat că vor fi făcuţi paşi în următoarele săptămâni "în sensul stabilizării pieţelor energiei".

Joseph Biden va participa sâmbătă, tot în oraşul saudit Jeddah, la o reuniune a Consiliului de Cooperare din zona Golfului şi va avea întâlniri cu liderii Egiptului, Irakului şi Emiratelor Arabe Unite.

When US reporter asked the crown prince, during his meeting with Biden, if he'd apologize to Khashoggi's family, MBS kept his eyes downcast, with a smirk on his face, and adjusted items on the table in the front of him. https://t.co/A7chXCx6In — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 15, 2022