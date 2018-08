Momentul 10 august, pericol letal pentru Klaus Iohannis. Dilemele PSD

Liberalii au întins o capcană ministrului Carmen Dan și a șefilor Jandarmeriei, dar acum sunt pe punctul de a cădea singuri în ea. Și, odată cu ei și președintele Kalus Iohannis. Subiectul suspendării actualului președintele a fost reînviat zilele trecute, iar incidentele din 10 august și poziționările președintelui au oferit muniție actualei coaliții. Ținta adevărată: subminarea șanselor acestuia de a obține un al doilea mandat de președinte.

PSD se află în cădere liberă, iar conducerea caută soluții pentru recâștigarea electoratului pierdut. Potrivit unor surse din conducerea social-democrată, există deja trei sondaje de opinie interne, dar și externe care dau acest partid sub pragul psihologic de 30%.

Tirada cu statul paralel, dar și recentele creșteri de pensii și salarii nu au avut efectul scontat, care au pălit în fața protestelor provocate de tentativele repetate ale actualei puteri de a slăbi sistemul de justiție prin modificări succesive ale legilor de profil.

Confruntați cu această situație și cu criticile prezidențiale, PSD a reciclat teza suspendării. S-a făcut vorbire și s-a rostogolit spre presă și spre opinia publică existența unui document "foarte deștept făcut" prin care șeful statului să fie acuzat de înaltă trădare, validat la oră de maximă audiență chiar prin vocea președintelui PSD, Liviu Dragnea.

„Nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu e imposibil. Sunt acţiuni care au adus deservicii României”, susținea recent liderul PSD.

Ultimele proteste soldate cu violențe de ambele părți au dat apă la moară Opoziției. PNL și USL au cerut atât audierea ministrului carmen Dan, a prefectului capitalei, dar și a șefilor Jandarmeriei care au gestionat interveția forțelor de ordine în mulțime în seara lui 10 auagust, cât și o sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru crerea unei comisii de anchetă în acest sens.

După o scurtă ezitare, scoail-democrații s-au repliat și par că intenționează să folosească demersul Opoziției în propriul lor avantaj, susținând că protestele au fost o adevărată tenativă de lovitură de stat. „Susțin cu tărie această propunere, colegul nostru, europarlamentarul Dan Nica, a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost ameninţat cu moartea. Nu este singurul membru PSD care primeşte astfel de ameninţări şi nu putem permite perpetuarea şi accentuarea politicii iresponsabile de fracturare a societăţii româneşti. De aceea această comisie trebuie constituită de îndată. Guvernele se schimbă de către majorităţi parlamentare rezultate în urma votului democratic şi nu prin violenţe puse la cale în stradă", declama recent ministrul Apărării, Mihai Fifor.

În fapt liderul social-democrat a prefigurat ce se va întâmpla în viitoarea comisie parlamentară de anchetă. "Iohannis, PNL și cei care au încurajat participarea acestor proteste vor fi puși la zid ca principalii responsabili pentru crearea premiselor care au condus la violențele deja cunoscute. Documentul la care deja am lucrat va fi completat cu aceste noi acte de trădare. E

Astăzi este mai ușor să-l acuzi de înaltă trădare, decât să inițiezi o suspendare din funcție pe căile clasice", susțin sursele citate.

De altfel, social-democrații se află în plină campanie anti-Iohannis și peste hotare. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare Comisiei Europene în care îl acuză pe preşedintele Iohannis că încurajează înlăturarea Guvernului prin mijloace violente. Mai mult, eurodeputaţii PSD s-au lansat într-un val de atacuri la adresa şefului statului, respectând punctajul făcut și primit din partea conducerii de partid

„Au fost încercări repetate de intrare în sediul guvernului, de forţare a cordoanelor de jandarmi şi de incendiere a unor obiective în spaţiul public (...) Consider că aceste încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim pot reprezenta un precedent periculos în rândul statelor democrate. De asemenea, funcţia constituţională de mediator între societate, forţele politice şi instituţiile statului, care revine Preşedintelui României, conform atribuţiilor din legea fundamentală, a fost ignorată de către acesta, care dimpotrivă a găsit momentul să aducă acuze Guvernului şi să facă un apel la continuarea protestelor“, le-a transmis Viorica Dăncilă oficialilor europeni în scrisoarea sa.

Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, l-a acuzat la rândul său pe Iohannis că are o atitudine conflictuală şi de faptul că a adus „o serie de acuzaţii dure la adresa Jandarmeriei, în lipsa oricăror dovezi şi informaţii“. „Acest fapt denotă rea-voinţă şi dorinţa evidentă de a stimula şi mai mult violenţele existente. Ca şi Băsescu, Iohannis nu este interesat de stingerea conflictelor din societatea românească, ci, dimpotrivă, de escaladarea lor pentru câştiguri electorale“, a afirmat liderul eurodeputaţilor PSD.

Totuși, social-democrații sunt pe deplin conștienți că un demers real de suspendare nu are șanse în actualul Parlament. Este nevoie de minimum două treimi din voturile deputaților și senatorilor. UDMR a dat deja semnalul clar că vor lăsa PSD în off-said dacă se va ajunge aici. Nici Tăriceanu, cu al său ALDE, nu este dispus să intre ușor în acest joc. El are nevoie de un Klaus Iohannis în funcție, pentru a-și putea clădi imaginea de opozant de succes al acestuia în perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale. Are nevoie de Iohannis în funcție și pentru că un președinte neutralizat în an electoral va relaxa PSD care ar putea abandona varianta susținerii unei candidaturi comune alături de ALDE pentru Cotroceni.

În aceste condiții, toată această campanie, inclusiv reînvierea scenariului suspendării președintelui, este strâns legată de situația PSD în sondaje. În an preelectoral, partidul condus de Liviu Dragnea se află în picaj, iar testul viitoarelor europarlamentare este perceput ca elementul decisiv în definirea strategiei pentru viitoarele prezidențiale din același an.

Transformarea imaginii lui Kalus Iohannis ca aparținând unui președinte conflictual, de genul lui Traian Băsescu, care poate arunca țara și instituțiile în haos, este ceea ce au tot încercat să crească social-democrații în spațiul public, în speranța unei polarizări cu efecte pozitive pentru viitorul lor scor electoral. Până acum nu le-a reușit, dar antagonizarea demonstranților anti-PSD din piață și încurajarea lor la violențe, poate servi ca o mănușă acestui plan. Pe varianta punerii sub acuzare a președintelui pentru un astfel de cap de acuzare, un prim avantaj pentru PSd ar consta în faptul că Mai mult, suspendarea președintelui din funcție ar avea un efect mai lung, fără a mai fi nevoie de un referedum, pentru că ar funcționa de fapt imediat după votul din Parlament și ar dura până când Înalta Curte de Casație și Justiție ar infirma sau confirma demersul Parlamentului .

Dar ca și în cazul procedurii de suspendare, Dragnea și ai săi au un obstacol major de trecut - punerea sub acuzare pentru înaltă trădare trebuie votată de Parlament cu minimum două treimi din numărul total de senatori și deputați, așa cum se prevede la art. 96 din Constituție. Deci, totul depinde de ce decid aliații din ALDE și UDMR., care nu se grăbesc deloc să dea curs planului liderului PSD.