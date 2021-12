Monedele concepute pentru a celebra Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii au fost prezentate de Royal Mint

Două monede care au fost concepute pentru a celebra Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii au fost prezentate de Royal Mint (Monetăria Regală), informează DPA, citat de agerpres.

Lansarea monedelor de 50 pence şi de 5 lire sterline reprezintă prima şansă pentru colecţionari să achiziţioneze astfel de obiecte din seria numismatică "Jubileul de Platină".Moneda de 50 pence este prima din categoria sa care celebrează un eveniment regal, în timp ce moneda de 5 lire sterline respectă tradiţia prin care Royal Mint a marcat jubilee precedente prin lansarea unor monede regale.Ambele monede beneficiază de un design nou şi unic realizat de un artist diferit, iar pe revers prezintă un portret al reginei Elisabeta a II-a, realizat de Jody Clark.Royal Mint a anunţat că va lansa totodată alte două monede, în semn de apreciere faţă de vieţile şi moştenirile culturale ale cântăreţei Vera Lynn şi inventatorului Alexander Graham Bell.O altă monedă, cu valoarea de 50 pence, va marca Jocurile Commonwealth din 2022, care vor avea loc în oraşul Birmingham."În fiecare an, Royal Mint dezvăluie o serie de monede comemorative care celebrează momente cheie ce au modelat istoria Marii Britanii, iar setul din acest an este unul deosebit de special prin noua monedă de 5 pence, moneda de 5 lire sterline şi un set de platină, emise pentru a celebra Jubileul de Platină al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a", a declarat Clare Maclennan, reprezentantă a Royal Mint.





"În calitatea sa de producător original al monedelor britanice, Royal Mint a primit sarcina de a emite monede pentru Majestatea Sa pe parcursul domniei ei istorice de 70 de ani şi de a celebra evenimente regale importante, precum jubileele precedente, prin intermediul unor monede regale comemorative", a adăugat ea.



Moneda de 50 pence are un design creat de Osborne Ross şi conţine pe avers cifra 70, cifrul regal şi anii de domnie ai suveranei britanice.



Moneda de 5 lire sterline are un design conceput de John Bergdahl şi prezintă pe avers scutul în patru secţiuni de pe blazonul oficial al Marii Britanii.



Versiunile din metale preţioase ale acestor monede includ şi inscripţia "Serve you all the days of my life" ("Vă slujesc în toate zilele vieţii mele"), o referire la longevitatea deosebită a reginei Elisabeta a II-a.



Moneda dedicată cântăreţei Vera Lynn are valoarea de 2 lire sterline şi conţine un portret al celebrei artiste.



Centenarul morţii lui Alexander Graham Bell a fost marcat printr-o monedă comemorativă cu valoarea de două lire sterline, al cărei design a fost conceput de Henry Gray. Reversul acestei monede prezintă cadranul unui telefon cu butoane, alături de menţiunea "Pionier al telefonului".



Designul monedei dedicate Jocurilor Commonwealth care vor avea loc în 2022 la Birmingham a fost realizat de Natasha Preece de la Royal Mint.