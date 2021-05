Monica Anisie, după ce a fost filmată la ziua de naștere a lui Ludovic Orban: 'Mi-am dat jos masca să pot mânca o prăjitură'

Monica Anisie, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat, a răspuns miercuri, la Palatul Parlamentului, unor întrebări referitoare la participarea sa la ziua de naştere a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, susţinând că nu a încălcat măsurile anti-COVID.

"Am venit să-l felicit pe domnul preşedinte Orban, eram câteva persoane, am mâncat o prăjitură. Fiindcă mi-am dat masca să pot mânca, m-am retras într-un spaţiu cât mai spre uşă, de aceea m-aţi şi filmat. Nu am stat foarte mult în incintă", a afirmat Anisie.

Ea a adăugat că nu a fost nicio petrecere, participarea la "întrunire" a fost un gest de curtuoazie din partea ei, iar dacă s-au constatat încălcări, "există organe abilitate care pot lua măsuri în acest sens"."Nu i-am adus niciun cadou domnului preşedinte, doar am venit din curtuoazie să îl felicit de ziua dumnealui (...). Există organe abilitate care pot lua măsuri în acest sens. Eu nu pot să vă spun că am încălcat... În momentul în care am mâncat o prăjitură, am dat masca jos, atât. Eu nu am stat foarte mult şi nu ştiu câte persoane au fost", a încheiat Anisie.Mai mulţi participanţi la ziua de naştere a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, au fost filmaţi fără mască de protecţie în Salonul Spaniol din Palatul Parlamentului.