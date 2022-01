Monica Pop aprinde FITILUL: Propun ca pensiile speciale să fie DONATE pentru testarea românilor

Medicul Monica Pop cere ca pensiile speciale să fie donate vreme de un an pentru testarea românilor. Subiect de veșnică promisiune politică privind eliminarea și temă de frustrare pentru românii care după zeci de ani de muncă se aleg cu câteva sute de lei de la stat, pensiile speciale ar putea fi folosite în mod util, susține Pop.

"PROPUNERE DE AN NOU PENTRU ROMĂNII NECAJITI! AU SUFERIT DESTUL! PENSIILE SPECIALE SA FIE DONATE PE 1 AN PENTRU TESTARE IN MASĂ! Pentru ca romānii, vascinati sau nu, sa afle la timp ca sint infectati si sa se ia masuri pt a se vindeca acasă, fara a mai fi nevoie de spitalizare!

Formula sigură se stie: TEST+VASCIN+IZOLARE+MEDICATIE!Stiti bine că mai toata Europa vascinata e infectată dar, datorita testarii in masa, sint putini in spitale si NU MOR!

Haideti! Faceti-le acest cadou celor care v-au votat si carora le datorati aceste pensii nedrepte!

AN NOU cu SANATATE, cu SPERANTE si CURAJ, dragi compatrioti de orice etnie, religie, culoare, stare socială, vîrstă, meserie! TOTI! SI sa nu mai trecem in veci prin ce-am trecut in ultimii 2 ani!”,cere Monica Pop.