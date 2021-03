'Monumentele Basarabiei Furate' - Cum a fost salvată o troiţă românească de furia regimului sovietic

În urmă cu 40 de ani, preotul Teodor Zagnat, parohul din Sărata Galbenă – raionul Hânceşti, a găsit în podul bisericii o troiţă veche românească. Ca să o salveze de regimul sovietic, preotul a ascuns-o, în văzul tuturor, chiar în cimitirul din localitate.

„Eu când am venit la biserică, în anii 80, crucea aceasta am găsit-o în pod la biserică, era de acum necăutată, neîngrijită, lăsată aşa în praf. Şi eu am venit aşa, şi am venit cu starostele meu Grigore Roşca, hai să o punem, măi, la eroii noştri, care au luptat pentru independenţă, pentru apărarea ţării”, a declarat preotul pentru TVR Moldova, în cel mai nou episod al „Monumentelor Basarabiei furate”, potrivit basilica.ro.

Preotul în vârstă de 87 de ani îşi aduce aminte cu exactitate momentul de acum patru decenii. Crucea a fost restaurată, iar în anul 1984 a fost aşezată la loc de cinste în cimitir alături de mormintele a 10 ostaşi români.

„Troiţa se află în cimitirul din Sărata Galbenă de 37 de ani. Curios este faptul că, aceasta nu a fost observată de puterea sovietică, iar în fiecare an părintele Teodor oficia aici slujbe şi îi pomenea pe ostaşii români”, spune Liuba Maxim, reporter TVR Moldova.

Troiţa are o mare însemnătate atât pentru locuitorii din Sărata Galbenă, cât şi pentru întreg neamul românesc.

„De însemnătatea troiţei eu ştiam din familie şi le spuneam prietenilor şi noi veneam aici şi ştiam însemnătatea, că aceştia sunt ostaşi români are au luptat pentru eliberarea ţării noastre. De mic copil el îmi spunea că un sistem care nu este bazat pe legile Creatorului nostru, al lui Dumnezeu, nu are cum să existe. Şi el îmi spunea tot timpul, comunismul o să cadă…”, îşi aminteşte Lilian Zagnat, fiul preotului.

Documentarul despre troiţa din Sărata Galbenă face parte din serie de reportaje TVR Moldova, reunite sub denumirea „Monumentele Basarabiei Furate”.

Reportajele difuzate în fiecare sâmbătă, în cadrul Telejurnalului, de la ora 18:00 sunt dedicate campaniei de restabilire a monumentelor românești din Basarabia.