Morgan Freeman a vizitat Pentagonul și a vorbit cu secretarul apărării Lloyd Austin

Au avut o discuţie amplă despre contribuţiile şi sacrificiile Batalionului 761 de tancuri, o unitate decorată, formată exclusiv din bărbaţi de culoare, care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial şi care este denumită în mod obişnuit "Panterele Negre originale". Această unitate a ajutat la salvarea tatălui vitreg al actualului secretar de stat, Antony Blinken, în ultimele zile ale războiului, conform news.ro

The history of the 761st Tank Battalion, an all-Black WWII Army unit, is an incredible & deeply American story. I welcomed Morgan Freeman to the Pentagon to discuss his new documentary on the history of the 761st & look forward to hearing the story of this great unit being told. pic.twitter.com/zIWkSNatLI