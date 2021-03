Morgan Wallen, de zece săptămâni pe primul loc în Billboard 200

Cântăreţul country Morgan Wallen a petrecut zece săptămâni, consecutiv, pe primul loc în Billboard 200, iar albume Dua Lipa şi Taylor Swift au urcat în top după gala Grammy la care au fost premiate, potrivit News.ro.

„Dangerous: The Double Album” al lui Wallen este primul album care petrece primele zece săptămâni în fruntea topului american de la „Whitney” al cântăreţei Whitney Houston, care a petrecut primele 11 săptămâni în fruntea clasamentului în 1987. Înainte de acesta, doar „Songs in the Key of Life” al lui Stevie Wonder a mai înregistrat performanţa, între octombrie 1976 şi ianuarie 1977.

Billboard a început publicarea regulată a listei săptămânale în 1956.

Albumul lui Wallen a fost vândut în 69.000 de unităţi, în SUA, în săptămâna încheiată pe 11 martie, potrivit MRC Data. Piesele de pe album au fost accesate online de 88,85 de milioane de ori în acest interval.

Per ansamblu, „Dangerous” este al patrulea album country care petrece cel puţin 10 săptămâni pe primul loc în Billboard 200, după „Ropin’ the Wind” al lui Garth Brooks (18 săptămâni, 1991 - 1992), „Some Gave All” al lui Billy Ray Cyrus (17 săptămâni, 1992) şi „Fearless” al lui Taylor Swift (11 săptămâni, 2008 - 2009).

Pop Smoke şi albumul postum „Shoot for the Stars Aim for the Moon” s-au menţinut pe locul al doilea în actualul top, cu 40.000 de unităţi vândute în a 37-a săptămână.

„Future Nostalgia” al cântăreţei britanice Dua Lipa a urcat trei locuri în top, până pe trei, după ce săptămâna trecută a fost premiat cu Grammy pentru cel mai bun album pop. Cea mai înaltă poziţie ocupată până în prezent de discul lansat în aprilie 2020 a fost a patra. În ultima săptămână, el a fost vândut în 37.000 de unităţi.

Artistul canadian The Weeknd şi „After Hours” s-au menţinut pe locul al patrulea, după ce albumul a fost vândut în 32.000 de unităţi în a 52-a săptămână de la debut.

Giveon, cântăreţ R&B, a înregistrat prima prezenţă în top 10 cu „When It’s All Said and Done… Take Time”, care a debutat pe locul al cincilea, după ce a fost vândut în 32.000 de unităţi. Piesele de pe album au fost accesate online de 43,56 milioane de ori.

Rapperul Pooh Shiesty şi „Shiesty Season” au coborât trei poziţii în clasament, până pe şase, cu 30.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la lansare.

Lil Baby şi „My Turn” s-au menţinut pe şapte, cu puţin sub 30.000 de unităţi vândute în a 55-a săptămână, iar Lil Durk şi „The Voice” au coborât trei locuri, până pe opt, cu 29.000 de unităţi vândute în a 13-a săptămână.

Muzicianul rock Rob Zombie a înregistrat a şaptea prezenţă în top 10 al Billboard 200, cu noul album „The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy”, care a debutat cu 28.000 de unităţi vândute. Toate cele şapte albume ale lui s-au clasat între primele zece poziţii ale topului.

Locul al zecelea al clasamentului a fost ocupat de „Folklore” al lui Taylor Swift, care a urcat 19 poziţii, după ce a fost vândut în aproximativ 28.000 de unităţi în a 34-a săptămână de top. „Folklore” a fost desemnat, la gala Grammy de săptămâna trecută, cel mai bun album al anului.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).