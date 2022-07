Moscova împarte tortul ucrainean - Rușii îi cer lui Viktor Orban să se hotărască dacă vrea o felie din Ucraina

Un analist militar rus a declarat în direct la TV că premierul ungar Viktor Orban va trebui să decidă „în următoarele luni” dacă vrea să anexeze teritoriile ucrainene ce conțin etnici maghiari.

„Obiectivul nostru este să ne asigurăm că proiectul 'anti-Rusia' sub forma Ucrainei moderne dispare pentru totdeauna de pe harta geopolitică a Europei”, afirmă analistul militar Igor Korotcenko într-o emisiune a televiziunii Rossiya-1.

„Presupun că pentru un număr de alte state învecinate cu Ucraina, de exemplu Ungaria, afirmarea controlului asupra teritoriilor istorice ale Ungariei și salvarea celor 150.000 de etnici maghiari din Transcarpatia este probabil de asemenea o alegere politico-militară pe care guvernul lui [Viktor] Orban va trebui să o facă în următoarele luni”, susține el.

„Spre deosebire de Polonia care pur și simplu vrea să devoreze o întreagă bucată din vestul Ucrainei, aș spune că în această privință Ungaria se comportă onorabil, cu precizie și responsabilitate”, mai spune Korotcenko, făcând referire la o populară teoria a conspirației promovată de Kremlin, potrivit căreia Polonia ar vrea să ocupe partea de vest a Ucrainei.

Deși în versiunea originală a teoriei Ucraina urma să fie divizată între Polonia și Ungaria, Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, acuza la sfârșitul lunii aprilie că Polonia conspiră cu Statele Unite în acest sens.

Pe 31 mai, Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, afirma la o întâlnire pe probleme de securitate ținută în regiunea Volga că Polonia anexează deja vestul Ucrainei.

„De asemenea, așa-zișii parteneri occidentali ai regimului de la Kiev nu se opun să profite de situația actuală pentru propriile lor interese egoiste și au planuri speciale pentru pământurile ucrainene (...) Aparent, Polonia trece deja la acțiuni de confiscare a teritoriilor ucrainene din vest”, a declarat Patrușev la momentul respectiv.

Patrușev, considerat ideologul Kremlinului și succesorul potențial al președintelui Vladimir Putin, a mai declarat că „o serie de state lucrează activ deja la dezmembrarea sa (a Ucrainei)”.

Rusia susține că România ar vrea să anexeze teritorii ucrainene

Comentariile făcute de Korotcenko la Rossiya-1 vin după ce în urmă cu două zile fostul premier și președinte rus Dmitri Medvedev a publicat o hartă a unei Ucraine împărțită între mai multe țări, printre care și România.

Potrivit hărții despre care Medvedev a spus că a fost creată de „analiști occidentali”, Vinița și Cernăuți ar aparține României în timp ce Liov, Ternopil și alte orașe Poloniei, iar restul Rusiei.

Ministerul Afacerilor Externe a catalogat drept „fantezism și propagandă” harta publicată de Dmitri Medvedev.

„Astfel de așa-zise „propuneri” și „analize” care vizează redesenarea aleatorie a granițelor unor state și promovează astfel încălcarea dreptului internațional nu reprezintă decât încercări complet nereușite de justificare a propriei conduite de nerespectare a ordinii internaționale bazate pe reguli, afirmă MAE într-un comunicat remis presei joi.

