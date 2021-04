Șeful deputaților USR PLUS, despre puterile lui Florin Cîțu: 'Nu vrem să mai auzim discuţii despre atribute constituţionale'

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a declarat marți, la Parlament, înainte de ședința coaliției, că dacă se va mai discuta mult despre ce atribuții constituționale are fiecare partener la guvernare în loc să se discute despre respectarea aliaților, atunci coaliția se va destrăma. Moșteanu afirmase luni că premierul Florin Cîțu s-a comportat ca un „vătaf pe plantație” când l-a remaniat pe Vlad Voiculescu fără să ceară acordul USR PLUS și fără să prezinte vreo evaluare.

"Astăzi, discuţiile continuă, la Palatul Parlamentului, între liderii coaliţiei, vor veni cu propuneri şi colegii mei şi vom vedea cum vom reuşi să mergem şi dacă reuşim să mergem împreună înainte în continuare. Am speranţa că vom reuşi acest lucru, am speranţa că vor înţelege toţi cei care sunt acum la frâiele coaliţiei, şi mă uit mai ales la parteneri de la PNL, că vrem să fim trataţi corect, ca nişte parteneri loiali. Am arătat până acum corectitudine, colegialitate şi vrem să vedem asta în continuare de la toţi partenerii din arcul de guvernare, de la toţi cei care susţin acest guvern. (...) Sper să avem răspunsuri astăzi, dacă nu, discuţiile vor continua şi mâine, până vom ajunge la un rezultat. Dar trebuie să fie foarte clar că, aşa cum a funcţionat săptămâna trecută coaliţia şi cum a acţionat premierul, nu putem merge în continuare", a afirmat Moşteanu la Parlament.

Întrebat dacă este necesară şi o evaluare a premierului, el a spus: "Noi judecăm o performanţă a Guvernului. Nu poate exista performanţă individuală, fără performanţa colectivă a Guvernului".

"Vom stabili în continuare cum lucrăm, cum aşezăm această coaliţie şi colaborarea în coaliţie pe nişte baze de parteneriat reciproc, pe colegialitate. Nu vrem să mai auzim discuţii despre atribute constituţionale. Da, premierul Cîţu are atribut constituţional, orice premier are atribut constituţional de a revoca orice ministru când vrea dânsul, încă la fel şi parlamentarii care susţin această coaliţie au libertatea să voteze cum vor în comisii, în plen, să voteze moţiuni de cenzură. Cred că în momentul în care discuţia ajunge aici, la atribute constituţionale, coaliţia se destramă. Or, nu vrem acest lucru, vrem să lăsăm aceste lucruri deoparte. (...) Este foarte important să ne respectăm unii pe alţii ca parteneri. (...) Trebuie să arătăm că suntem o echipă", a adăugat deputatul USR PLUS.

El a precizat că, după ce coaliţia de guvernare va stabili "cum şi dacă va merge mai departe", USR PLUS va face şi o nominalizare pentru portofoliul de la Ministerul Sănătăţii.

"Discuţia aceasta va fi după ce stabilim şi ne înţelegem că putem merge împreună ca nişte parteneri de coaliţie", a spus Moşteanu.

În ceea ce priveşte colaborarea USR PLUS cu premierul Florin Cîţu, deputatul a arătat că trebuie stabilite anumite reguli de colaborare, colegialitate şi colegii săi trebuie trataţi ca o echipă.

"Vrem să vedem o reciprocitate în această atitudine şi, în cazul în care vedem această reciprocitate, putem merge înainte. (...) Important este să revenim la masă şi să reaşezăm această coaliţie şi să stabilim împreună nişte lucruri care au fost lăsate deoparte", a subliniat el.

Ionuţ Moşteanu a mai spus că programul de guvernare conţine obiective importante şi USR PLUS cere premierului şi partenerilor de coaliţie să sprijine reformele miniştrilor.