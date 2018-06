Moşteanu (USR): Dragnea este decis să arunce ţara în aer pentru a-şi scăpa pielea

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a comentat vineri declaraţiile liderului social-democrat, Liviu Dragnea, de după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, apreciind că Dragnea "este decis să arunce ţara în aer pentru a-şi scăpa pielea", scrie Agerpres.

"În seara asta, PSD a ales să-i trădeze pe români, făcând scut în jurul unui infractor. PSD a dovedit de data aceasta clar că este un partid al penalilor. Fiecare zi petrecută cu acest partid în fruntea ţării este o ameninţare la adresa viitorului României. PSD trebuie să plece. Am văzut declaraţiile domnului Dragnea şi este un lucru foarte clar: Dragnea este decis să arunce ţara în aer pentru a-şi scăpa pielea. PSD va da ordonanţă de urgenţă şi îl va suspenda pe Klaus Iohannis. Am înţeles din declaraţiile domnului Dragnea că asta vor să facă. Eu fac un apel la toţi românii să iasă în stradă, să vină miercuri la Parlament, când se votează moţiunea de cenzură, şi să semneze 'Fără penali' în funcţii publice ca să nu mai ajungem niciodată într-o situaţie ca asta, când tot Parlamentul lucrează la legile penale pentru a apăra un infractor. (...) O să-i cerem în fiecare zi demisia. Un astfel de om, cu două condamnări penale şi cercetat în câteva alte dosare, nu are ce căuta în fruntea ţării, în a treia funcţie în stat. (...) Sunt sigur că PSD va găsi un om curat, un model în societate care să vină în societate", a declarat Moşteanu la Parlament.El a subliniat că nu este nicio încălcare a Constituţiei faptul că USR îi cere demisia lui Liviu Dragnea, aşa cum a afirmat liderul social-democrat.Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis în şedinţa de vineri să îl susţină în continuare pe preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, în toate funcţiile politice deţinute de acesta.La final, Dragnea a spus că nu îl sperie nici preşedintele Klaus Iohannis, nici directorul SRI, Eduard Hellvig, nici alţi lideri politici."Decizia mea e foarte fermă: rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt şi le voi duce, rămân şi în conducerea majorităţii parlamentare împreună cu domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu. Nu va trece moţiunea de cenzură. În schimb, şi eu, şi colegii mei am decis, astăzi, să fim mult mai fermi şi mult mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem. Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellving, nici Pahonţu, nici Kovesi, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alţii", a declarat Dragnea.